Yeşim Ustaoğlu'nun filmi 'Tereddüt'e otosansür

Festivallerden ödüllerle dönen, Yeşim Ustaoğlu imzalı 'Tereddüt' filmine uygulanan sansür tepkilere neden oldu. Sansür kararını sosyal medya hesabında açıklayan oyuncu Funda Eryiğit, "Tereddüt filmi sinemalarda, ne yazık ki çektiğimiz haliyle değil, sansürlü haliyle izleyebileceksiniz” dedi.

Sansür kararına tepki gösteren yönetmen Çağıl Nurhak Aydoğdu da “Biz özgürlük alanlarımızın yasalarla korunmasını isterken sansür özel hükümlerle tüzüklerle korunma altına alınmaktadır. Sinema, siyasal otoritelerin değer yargılarına bağımlı halden çıkarılarak bağımsız olmalıdır” ifadesini kullandı.

Yeşim Ustaoğlu, Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmini Sınıflandırma Kurulunda sevişme sahneleri yüzünden “+18” almamak için festivallerde gösterilen orijinal halindeki bazı sahnelerini farklı kurgulayarak vizyona soktu. Ustaoğlu’nun filmi sevişme sahneleri yüzünden “+18” yaş sınırı alsaydı bu durumda bakanlık verdiği desteği geri alabilme hakkına sahip olacaktı.