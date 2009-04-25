Yeşim Ustaoğlu kıtaları aştı

22 Nisan’da başlayan ve 3 Mayıs’a kadar sürecek olan New York Tribeca Film Festivali’nde Yeşim Ustaoğlu imzalı “Pandora’nın Kutusu” gösterilecek.



2001’deki 11 Eylül saldırıları sonrası Robert De Niro ve Jane Rosenthal tarafından New York’ta başlatılan Tribeca Film Festivali, ABD’nin en önemli film festivalleri arasında yer alıyor. Türk filmlerinin bir diğer durağı ise Portekiz’in başkenti Lizbon. 23 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde, 6. kez düzenlenen Lizbon Bağımsız Filmler Festivali kapsamında, Semih Kaplanoğlu’nun “Süt”ü ve Reha Erdem’in “Hayat Var”ı sinemaseverlerle buluşacak.





