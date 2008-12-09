Yeşim senden ürküyorum!

Pelin Batu program konuğu Yeşim Salkım için "Beni ürkütüyor" dedi, ortam gerildi. Salkım 'Niye' diye sorunca da sert sözlerini hatırlattı.



Fitili Cem Mumcu yaktı



Habertürk'teki 'Kısa Devre' programında devreler attı! Harun Tekin, Pelin Batu ve Cem Mumcu'nun sunduğu programda gerilimin fitilini geçtiğimiz haftalarda Mazhar Alanson'a 'karına aşığım' diyen Cem Mumcu yaktı. Mumcu; partneri Pelin Batu'ya programa konuk olan Yeşim Salkım'ı dışarıdan nasıl gördüğünü sordu. Batu "Biraz ürkütücü. Bazen öyle sert konuşuyor ki..." dedi.



Ayağımı denk almalıyım!



Bu yanıtla irkilen Salkım, 'Fosforlu Cevriye' filminin çekimlerinde tanıştığı Pelin Batu'ya "Neden beni ürkütücü buluyorsun?" diye sorunca Batu da şöyle cevap verdi: Röportajlarınızı okuyorum ya da sizinle ilgili yorumlara bakıyorum. Birdenbire bir sürü polemik görüyorum. Mesela 'Türkiye'nin en akıllı kadınıyım!' gibi... Üst üste bunları okuyunca bende 'ayağımı denk almalıyım' hissiyatı oluştu.

