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Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Ulan var ya...

Sayan, Salkım ile arasındaki tartışmayı yargıya taşımış, hakkında konuşma yasağı çıkarmıştı

11 Ocak 2018 11:19

Yeşim Salkım ile aralarındaki gerilimi yargıya taşıyan ve hakkında konuşma yasağı çıkaran Seda Sayan'ın son yaptığı paylaşım sonrası Salkım Instagram hesabından tepki gösterdi. Salkın, paylştığı videoda, "A be geri zekalı! Ulan Seda Sayan var ya, kızım git bak bütün dünya mahkemelerine git!" dedi.

Posta gazetesindeki habere göre bu yasağı sosyal medya hesabında paylaşan Sayan, Yeşim Salkım'ın ev adresini ve TC kimlik numarasını sansürlemedi. Salkım, bunun üzerine Instagram hesabından Sayan'a tepki gösterdiği bir video yayınladı.

Salkım videoda, "TC numaramı, ev adresimi her şeyimi açık açık profilinde paylaşıyor. A be geri zekalı! Ulan Seda Sayan var ya, kızım git bak bütün dünya mahkemelerine git!" ifadesini kullandı.

Seda Sayan ise Salkım’ın tepkisi sonrası paylaşımında yer alan adres ve TC bilgisinin üzerini kapattı.



Gülben Ergen'i Sayan'ın programına çıkıp destek vermişti. Bu duruma sinirlenen Serengil, "Ablam" dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkarmış, ardından Yeşim Salkım Sayan'a, "Madem televizyoncusun beni de çıkar o programa benim reytingim ondan daha yüksek" demişti.

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