Yeşim Salkım’dan Gülben Ergen'e: Onunla hesabımız öbür dünyada

Yeşim Salkım, "eski eşi Hakan Uzan'ın kendisini Gülben Ergen ile aldattığı" yolundaki iddialarla ilgili olarak “O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabımız öbür dünyada” dedi.

Posta'da yer alan habere göre Renkli Sayfalar programına telefonla bağlanan Yeşim Salkım, Ergen ile isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. O dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini belirten Salkım şu ifadeleri kullandı.

“O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabımız öbür dünyada. Allah ikimizin de yolunu açık etsin”