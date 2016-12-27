T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yeşim Salkım’dan Gülben Ergen'e: Onunla hesabımız öbür dünyada

"Allah ikimizin de yolunu açık etsin"

27 Aralık 2016 17:55

Yeşim Salkım, "eski eşi Hakan Uzan'ın kendisini Gülben Ergen ile aldattığı" yolundaki iddialarla ilgili olarak “O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabımız öbür dünyada” dedi.

Posta'da yer alan habere göre Renkli Sayfalar programına telefonla bağlanan Yeşim Salkım, Ergen ile isminin yan yana anılmasını istemediğini söyledi. O dönem birden fazla aldatılma yaşadığını ve bahsi geçen konuşmada isim vermediğini belirten Salkım şu ifadeleri kullandı.

“O dönem eski eşimin hayatına giren kimseyle adımın yana yana gelmesini istemiyorum. Gülben Ergen ile hesabımız öbür dünyada. Allah ikimizin de yolunu açık etsin” 

 

ETİKETLER

Gülben ErgenYeşim SalkımRenkli SayfalarHakan Uzan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24