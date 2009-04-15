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Yeşim Salkım yeniden evleniyor

Yeşim Salkım, 5. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Şarkıcının bu hafta sonu düğünü var.

15 Nisan 2009 03:00

Yeşim Salkım, 5. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Şarkıcının yakın çevresinden yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu düğün var.

 İlker İnanoğlu'yla boşandıktan sonra 'Bir daha asla evlenmem' diyen Yeşim Salkım yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, İlker İnanoğlu'yla boşandıktan sonra iddialı cümleler sarfetmiş, 'Bir daha asla evlenmem. Zaten evlilik karşılıklı istekle olur. Ben birilerinin başına silah dayayıp zorla nikâh masasına götürmüyorum?' demişti. Salkım'ın düşünceleri aradan geçen iki yıl içerisinde değişmiş olacak ki, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Hakan Eratik'le evlilik hazırlığı yapıyor.

Tahtakale'de düğün alışverişi

İki yıldır birlikte olduğu Hakan Eratik'le güzel bir birliktelik yaşayan Salkım, nihayet Eratik'in kendisini babasından istemesiyle mutlu sona yaklaştı. Tahtakaleye düğün alışverişine çıkan çiftin aile içinde yapacakları törenle bu hafta sonu evlenecekleri yakın çevreleri tarafından duyuruldu.

Tahtakale'de nikâh alışverişine giden ünlü şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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