Yeşim Salkım 'sil baştan' dönemi yaşıyor

Yeni albümü “7”yi çıkaran ve oyuncu Hakan Eratik’le evlenen Yeşim Salkım, hayatında “sil baştan” dönemini yaşadığını söylüyor: “Bir bebek sahibi olmak, bir de buralardan gitme hayalimiz var.”





Yeşim Salkım'ın Milliyet Cumartesi'de Şükran Pakkan imzasıyla yayımlanan röportajı...

Evlendi, ayrıldı, aldatıldı, ses kayıtları, mücevherler, Paris’e yerleşmeler, Türkiye’ye dönmeler, polemikler derken, şarkı söylediği, İTÜ Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunu olduğu, 13 albüm, dokuz film, beş dizi ve bir müzikale imza attığı, Altın Portakal’ı kazandığı arka planda kaldı. Çoğu kişi onun yaptığı müziğe kulağını tıkadı. Artık yeni albümünü çıkarmış, polemiklerden sıkılmış, içine dönmüş, yüzüne huzuru yansımış, bir kadın var karşımızda.



Kaç yaşındasınız?

39. Ay, neredeyse 40 yani.



Çok çalkantılı yıllar bıraktınız geride. Şu an hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Çok zor bir dönemindeyim, gerçekten. Herkes “Oh, dört dönüm bostan, yan gel Osman” diyor benim için, çok rahatım zannediyor. Birincisi kızımı büyüttüm, seneye ABD’de üniversiteye gidecek, bugüne kadar beni hayata bağlayan en önemli varlık, bir sabah kalkacak, eşyalarını toplayıp gidecek. Şimdi anne ve babamı daha iyi anlıyorum. İki; ailemin kıymetini yeni yeni anladığım bir dönemdeyim. Babam için gözyaşı döküyorum. Evlenmemizin hemen ardından babam beyin felci geçirdi. İş olarak baktığımda da Türkiye’nin gidişatını hiç beğenmiyorum, bir diziyle şöhret olup yanına yaklaşamadığımız insanlar doluştu etrafa. Bunların yanında benim dizilerim, albümlerim var, ben sadece yine özel hayatımla konuşuluyorum, bu da bana çok büyük haksızlıkmış gibi geliyor. Türkiye sekiz yıldır benim evliliklerimi konuşuyor. Bakın etrafınıza, bir sürü evlilik var. Bir de sanat camiasında birbirleriyle evlenirler. Ama yok, illa benimki konuşulacak.

Erkek Yeşim, sosyete Yeşim, psikolojik destek alan Yeşim



Hayatınızı kaç devreye ayırırsınız?

Çoook. İçimde hep küçük kadınlar oldu. Elif Şafak’ın “Siyah Süt” kitabındaki gibi, içimde en az beş kadın var. Gamze’yi doğurana kadar “erkek Yeşim”dim. Sonra “küçük anne Yeşim”. Annemle yaşıyorum, kızıma bakıyor, bense para kazanıp eve getiriyorum. Sonra “sosyete Yeşim” var, sosyete diye de bir şey yok ya neyse, çok pişmanlık duyduğum dönem. “Psikolojik destek alan Yeşim” başlıyor sonra... Arayışta olduğum bir dönem başlıyor.



Ne zamana kadar?

Halen! Ekonomik anlamda da, psikolojik olarak da çöktüm o evlilikten sonra (eski eşi Hakan Uzan’ı kastediyor). Bitince de, kendi özüne döndüğüne sevinen ve gerek toplum gerek medya tarafından kendini ifade edemediği için “Abluka altına alınan Yeşim” başlıyor. Kendisini ifade etmesine izin verilmeyen, ilaçlarla ayakta duran bir Yeşim. Keşke beni akıl hastanesine kapatsalardı diye düşündüğüm bir dönem. Sonra kendime gelmeye başladım, arayışlarım başladı.



Ne buldunuz?

“O kadar yaşanmışlığın içinde seninki nedir?” diye sormaya başladım. Ne kadınlar var, benim çektiklerim nedir? Çok anne var, üç kuruş maaşla çocuğuna bakıyor, tarlada köle gibi çalışan. Ve “Ben ne kadar şanslı kadınım” demeye başladım. Hayatı çok ciddiye almaya başladım. Ma-neviyata dönüyorum. Mevlana ve Şems ilişkisi, dünyadaki Mevlana algısını öğrenmeye çalışıyorum. Gurmelik öğrendim bu arada, üç kez Toskana turu yaptım, şarap eksperi noktasına geldim. Dünyayı dolaştım, gelenekleri, görenekleri, yeme içme kültürlerini öğrendim.



Normale döndünüz mü şimdi?

Aslında üzerini kapattım ama bir şekilde hatırlıyorum. Soruluyor, tak oraya geri gidiyorum. Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı dediğim bir dönem oldu. Ancak şimdi “Sil baştan Yeşim” başladı. Hayatını temize çekmeye çalışan bir Yeşim...



Kendi müzik yolculuğunuza baktığınızda ne görüyorsunuz?

Çok fazla bir şey yapamadım. Ama asla ticari olmadım. Ne yazık ki müziğimle, albümümle ilgili kendimi ifade edemedim. Benimle ilgili başlıklara bakın, müziğim yok. Ödülüm de yok, kendi albümlerimi satın almadığım için satışlar düşük.



Yeni albümünüzü neden satın alalım?

“Bu albümüm müthiş, satın alın” demiyorum. Aşık Mahsuni Şerif’in türküsünü bir de benden dinlemek için alın ama. Müziğimde Jane Birkin yolunda gidiyorum.



“Hayalim bebek yapmak ve buralardan gitmek”



Geçen ay Hakan Eratik’le evlendiniz. Bu evliliğinizin sizdeki anlamı nedir?

Çok önemli, en sakin ve en huzurlu dönemimi yaşıyorum. İçinde olduğum durumu anlıyor. Beni çok iyi tanımış ve anlamış bir adam...



Aranızda yaş farkı var değil mi?

Evin içinde ben 30’um, o 40. Asıl yaşlarımız; ben 39, o 32.



Bu evlilikle hayatınız değişecek çünkü...

Çünkü bir bebek hayalimiz var. Bir de buralardan gitme hayalimiz var. Bir de kesinlikle yakında bir kafe açacağız, Hakan orada müzik yapacak, eş-dost ağırlayacağız.



Etrafı kalabalık bir kadın mısınız?

Tam tersi, çok yalnız bir kadınım. Dostlarım var, abim gibi oldu mali müşavirim, avukatım ablam gibi, kardeşimin eşi var. Bir-iki yakın arkadaşım... Ama her zaman belli bir mesafemiz oldu.



Kadınlar en çok şunu merak ediyormuş: Erkekler sizi neden beğeniyor?

Bir evin içinde anne-kız birbirini kıskanıyor, sosyologlar buna çare bulamıyor, ben nasıl bulacağım? İnsanlara “Formülü şudur” diyemiyorum. Geyşa ruhlu bir kadın değilim. Bence kadınlar erkekleri tanımıyor. Erkekler geyşa ruhlu, güzel, kaprisli, itaatkar kadın istemiyor. Erkek sadece huzur ve mutluluk istiyor. Ben hiçbir zaman sevgilileri olan bir kadın olmadım, kızımı düşünerek ilişkilerimde ciddiyet aradım. Topluma zararlı bir şey yapmıyorum ki...



“Bit Palas”ın ev hanımı olacak



Elif Şafak’ın “Bit Palas”ının dizisi için teklif aldınız.

Bir ön görüşme yaptık. Şu an senaryosu yazılıyor. Önce senaryo yazılacak, sonra okumam için gelecekler, anlaşırsak oynayacağım.



“Bit Palas”ı okudunuz mu?

Okumadım, zaten tam bir uyarlama değil, esinlenme olacak. Bir mahallede geçiyor hikaye, kocasından ayrılmış ve çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadını oynayacağım. Prensipte anlaştık. Şunu söyleyeyim, benim için oyunculuk çok önemli, çok seviyorum, bu nedenle maddi konular sorun oluşturmaz.



“İlişkilerinde bana baba aramadı”



Yeşim Salkım’ın 19’undaki kızı Gizem: “Londra’dan döndüm geçen ay, beni hemen mutfağa çekti; ‘Evlenmek istiyoruz ama istemezsen kesinlikle olmayacak’ dedi. Böyle bir kadın, ‘Önce senin mutluluğun’ diyor. Annem herkesin gördüğü gibi soğuk bir kadın değil, çok güvenilir ve çok güçlü bir kadın, örnek alınacak bir kadın. Bu zamana kadar yaşadığı her şeyi çok güzel kaldırdı, benim idolümdür. Yanlışlarına, ilişkilerine hiçbir zaman müdahale etmedim. Benim annem, ablam, arkadaşım, her şeyim. Ama korkarım da. Bir ters baksın yeter, ‘Tamam anne’ deyip ortadan kaybolurum. Kendi babamla ilişkim hiç olmadı, olmasına da gerek olmadı, çünkü annem baba da oldu bana. Bana baba aramadı ilişkilerinde, izin alınacaksa annemden alınır, kimseyi karıştırmaz. Şimdi Amerika’ya gideceğim, biliyorum kapı çalacak hooop annem atlamış, gelmiş. Keşke bir de bebekleri olsa bu ara, nasıl istiyorum anlatamam.”