Yeşim Salkım: Seda Sayan gönlümü aldı; suç duyurumu geri çektim

Şarkıcı Yeşim Salkım, sunucu ve şarkıcı Seda Sayan ile aralarında günlerdir devam eden ve mahkemeye intikal eden tartışmaların son bulduğunu açıkladı. Salkım, Sayan'la barıştıklarını söyleyerek suç duyurusunu geri çektiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Yeşim Salkım, önceki gün eski eşi Hakan Eratik ve kızları Ada ile İstinye Park’taydı. Yemek ve alışveriş turu sırasında habercilerin sorularını da yanıtlayan Salkım, bir süre önce Seda Sayan ile arasında başlayan gerginliğin son bulduğunu açıkladı.

Salkım, programına konuk aldığı bazı kişilerin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Sayan’a tepki göstermiş, onun sert sosyal medya paylaşımları üzerine Sayan da suç duyurusunda bulunmuştu.

Yaşananların üzerine Salkın, “Seda abla ile barıştık. Kendisini arayıp ‘Herkese ablalık yaptın da bir bana yapmadın’ dedim. O da sağ olsun gönlümü aldı. Sanat camiasında böyle tartışmalar, kavgalar oluyor, önemli olan erdemli davranabilmek. Her şey tatlıya bağlandı, ben suç duyurumu geri çekiyorum” dedi.