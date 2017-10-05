Yeşim Salkım, ''Mutluluğumu kimse bozamaz''

İSTANBUL,(DHA)- Dün akşam saatlerinde Ulus\'ta bir mekan çıkışında iş adamı Hakan Cengiz ile kameralar karşısında röportaj veren Yeşim Salkım, \'\'Dünya devi bir markanın reklamı hakkında muhteşem bir toplantı yaptık, çok keyifliydi ve çok mutluyum. Mutluluğumu kimse bozamaz\'\' dedi.

\"İŞ ANLAŞMASI KARŞILIĞINDA EV HEDİYE EDİLDİ\"

Gayrimenkul ve fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan iş adamı Hakan Cengiz\'le yapacakları projenin detayları hakkında görüşen ünlü sanatçı Yeşim Salkım, basının tüm sorularını yanıtladı. Yeşim Salkım ve Hakan Cengiz\'in yaptığı yeni reklam projesi toplantısından çok mutlu olduğunu her defasında dile getirdi. Salkım, \'\'Kızlarımın geleceğini güvence altına almış buluyorum, bugün çok mutluyum iş anlaşması karşılığında çok güzel bir ev hediye edildi, demek ki ben doğru kişiyim bugün mutluluğumu kimse bozamaz\'\' dedi.