Yeşim Salkım kendisine hakaret eden Murat Övünç'e dava açtı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan bir videosunda söylediği sözler nedeniyle polemik yaşadığı Yeşim Salkım’a sahnede cinsiyetti küfür etti. Salkım, konuyu mahkemeye taşıyacağını belirterek, “Bu davadan kazanacağım parayı kadın derneklerine bağışlayacağım" dedi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözler sarf etmişti. Övüç’ün tartışma yaratan kadınlara ilişkin açıklamalarına en sert tepki Yeşim Salkım’dan gelmiş ve “Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz” demişti. Olayın ardından ünlü fenomen, sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti.

"Bütün kadınlar adına vereceğim mücadele olacak"

Salkım, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntüleri paylaşarak konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi:

“Yorum sizin... ‘Nerede mağdur kadın var yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Hayatımda tek yapmadığım meslek de o. Haksızlık yapmış, insanlara kötü davranmış olabilirim zamanında. İşin o tarafında değilim.

Sizden rica ediyorum, lütfen şu konuya sahip çıkın. Bu, bütün kadınlar adına vereceğim mücadele olacak. Buradan kazanacağım parayı da kadın dernekleri ve bütün şiddet görmüş kadınlara bağışlayacağım.”

Hukuki süreci başlatıyoruz

Sanatçının avukatı da hukuki süreci başlattıklarını duyurdu:

“Şahsın, kadına yönelik şiddeti teşvik edici nitelikte yaptığı konuşmalarının ardından bir kadını alenen hakarete maruz bırakması kadına karşı şiddetin farklı bir şekilde tezahürüdür. Tarafımızca her türlü hukuki ve cezai yola ivedilikle başvurulacaktır.”

Birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından Salkım’a destek verdi. Fulden Uras, “Umarım Türkiye tarihinin en rekor tazminat davasının ödeyeni olursun Murat Övüç” açıklamasını yaparken, Nilgün Belgün de “Utanıyorum” dedi.