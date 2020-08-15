Yeşim Salkım: Hakan Uzan'ın gözünde ben bir eşyaydım; evlilikle bir yere aitlik duygusu olmuyor

Son dönemde eleştirel açıklamalarıyla gündeme gelen müzisyen Yeşim Salkım, iş insanı Hakan Uzan'la evliliğine dair "Onun gözünde ben bir eşyaydım" dedi.

Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Yeşim Salkım, Hakan Uzan’la evliliği hakkında "Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti. Her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı. Kaç yaşınızda olursanız olun, eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden ben de bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek" diye konuştu.

Salkım, evlilikle bir yere ait olduğu duygusunun hiç olmadığını anladığını söyledi.

Yaşamına dair açıklamalar da yapan müzisyen Salkım "Başkalarına benzemediğimi biliyorum. Hep de böyle kaldım. Küçük kız çocuğu hala içimde. Biraz yaralanmış, acı çekmiş, kırılmış, darbeler almış ve çok ağlamış olsa da yine de o kadını çok seviyorum. Benim o kadına ihtiyacım var" ifadesini kullandı.