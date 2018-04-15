Yeşim Salkım: "Evlenmeyeceğim" deyip deyip 5 kez evlendim

Eğreti Gelin Ladik filmiyle sinemaya dönen Şarkıcı Yeşim Salkım, evliliğe ilişkin olarak "Evlenmeyeceğim" deyip deyip 5 kez evlendim. Galiba belediyeyle ortak çalışıyorum. Sürekli belediyeye bildirme durumum var" dedi.

Posta’dan Selin Keleş'le söyleşi yapan Salkım'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Evlenmeyecegim" deyip deyip 5 kez evlendim. Galiba belediyeyle ortak çalışıyorum. Sürekli belediyeye bildirme durumum var.

Sevdiğine kavuşamamak acı vermemeli. Kavuşmanın hayalini kurarak yaşamak daha güzel bir duygu. Çünkü kavuştugunda daha beter acı çekiyorsun. Bunca yıldan sonra tecrübelerim böyle söylüyor.

Sever ayrılmadım. Genelde bende komple bitiyor. Hepimizin bir ilkokul aşkı vardır. İlkokul 5. sınıftaydım. Platonik aşıktim. Yıllar sonra gördüm onu ve ben buna mı aşıktm dedim.

"Vazgeçilmezim" dermişim... Onlann yerine o kadar çok iş hallediyorum ki. Herhalde o yüzden alışkanlık haline geliyorum. Ama unutmamalıyız ki, hayatta kimse borçlusunu, borçlu oldugu kişiyi sevmez.

Her şeye rağmen tabii ki aşık olmadan ölmeyin. Japonya'ya gidip Osaka'da hızlı trene mutlaka binin. Kızıl Deniz'de dahn. Eyfel'in tepesinde mutlaka öpüşün. Mutlaka ama mutlaka size ihtiyacı olan insanlann hayatına değmeye çalışın. Mutlaka anne baba olun, çocuk dünyaya getiremiyorsanız da evlat edinin.

'Eğreti Gelin Ladik'in galasında Yeşim Salkım, yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Salkım'ın "Hakan Eren'in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim." sözleri konuşulmuştu.