Yeşim Salkım'dan Hülya Avşar'a gönderme: Simit var mıymış iftarda?

Yeşim Salkım, "Gerekirse simit yenecek" açıklamasıyla gündem olan Hülya Avşar'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın iftar davetine katılmasını eleştirdi. Avşar'ın açıklamasına göndermede bulunan Salkım'ın "Simit var mıymış bari iftarda?" yorumu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle geçtiğimiz hafta sonu Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar davetine katılan isimler arasında ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar da vardı.

Avşar, eline fotoğraf makinesi alarak iftarda Emine Erdoğan ve diğer konukların fotoğraflarını çekti. Bu sebeple sosyal medyada çok konuşulan Avşar'a ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'dan da yorum geldi.

Avşar'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de atlatılacak" açıklamasına göndermede bulunan Salkım, iftar yemeğiyle ilgili bir paylaşımın altına "Simit var mıymış bari iftarda" şeklinde bir yorum yaptı.