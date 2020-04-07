Yeşim Salkım: Çok tehdit aldım

Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Yeşim Salkım, "Ben çok tehdit almış bir kadınım; şarkılarımı yayınlamadılar, kliplerimi yayınlamadılar… Bunların hepsini haziran ayının sonunda çıkacak olan kitabım için yazıyorum" dedi.

Salkım, "Patti Smith’in 'Çoluk Çocuk' isimli kitabı tadında bir kitap oluyor. Hayatımı yazmıyorum; ama doğru zannettiğiniz yanlışları da düzelteceğim bir kitap olacak. Benim iki tane kız çocuğum var: Biri 29 yaşında genç bir kadın, diğeri 9 yaşında… Onların ne hissedeceğini bir düşünün? Ben onlara güzel bir kitap bırakırsam, öldükten sonra kahraman olurum. Bu ülkede herkes öldükten sonra kahraman oluyor.