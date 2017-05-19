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Yeşim Salkım: Bağkur emeklisi olup Bodrum'a yerleşeceğim

"Annem ve kızımla yaşayacağım"

19 Mayıs 2017 13:32

Ünlü oyunca ve şarkıcı Yeşim Salkım, İstanbul'dan taşınıp Bodrum'a yerleşeceğini açıkladı. Salkım, "Bunu ilk kez söylüyorum; Bodrum'a yerleşme kararı aldım. Gelecek yıl BağKur'dan emekli oluyorum. Şu an yazdığım kitabın ardından annemi ve küçük kızım Ada'yı alıp gideceğim" dedi.

Yeşim Salkım, Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Herkese tavsiye ederim. Belli bir yaşa gelince emekliye ayrılmalı insan" diyerek medyadan uzaklaşacağını söyledi.

"Rabbim bana güzel bir hayat nasip etti. Varlığı da gördüm, yokluğu da" diye konuşan güzel Yeşim Salkım, "Çok iyi bir anne – baba büyüttü beni. Babam öğretmendi, asker bir dedem vardı. 4 yaşında Fransız anaokuluna giden, el bebek gül bebek büyütülen bir insanım. Annem ve babam ayrılınca zor günler yaşadım. Sonra bir adamla tanıştım; o adam bütün hayatımı değiştirdi. Hayatın her yönünü yaşadım ben" dedi.

"Annem ve kızımla yaşayacağım"

Yeşim Salkım, "Bunu ilk kez söylüyorum; Bodrum'a yerleşme kararı aldım. Gelecek yıl Bağkur'dan emekli oluyorum. Şu an yazdığım kitabın ardından annemi ve küçük kızım Ada'yı alıp gideceğim" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Herkese tavsiye ederim. Belli bir yaşa gelince emekliye ayrılmalı insan… Arnavut kızıyım, arkadan konuşmam" diye de ekledi. 

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Yeşim SalkımİstanbulBodrumBağKurAda

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