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Spor

Yeşim Bostan dünya ikincisi oldu

Milli okçu finalde Güney Koreli rakibine 145-143 kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu

22 Ekim 2017 13:45

Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Yeşim Bostan, makaralı yay kategorisinde finalde Güney Koreli rakibi Yun Soo Song’a 2 sayı ile kaybederek gümüş madalya kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, makaralı yay kadınlarda ilk iki turu maç yapmadan geçen Yeşim Bostan, üçüncü turda Rus Alexandra Savenkova'yı 147-144 mağlup etti.

Dördüncü turda Hindistan'dan Lily Chanu Paonam'ı 145-135, çeyrek finalde de Güney Koreli Bomin Choi'yi 148-145 mağlup eden milli okçu, yarı finale çıktı. Yarı finalde Alman Kristina Heigenhauser'i 145-141 yenen Yeşim Bostan, finale yükseldi.

Finalde Güney Koreli Yun Soo Song ile eşleşen milli sporcu, karşılaşmayı 145-143 kaybetti ve makaralı yayda dünya ikincisi oldu.

 

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