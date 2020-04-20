Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin sabaha karşı saat 04:35'te silahlı saldırıya uğradığını ifade etti. CHP'li Göker, başkan Şenel'in güvenlik güçleri olduğunu söyleyen kişi veya kişilerce evinden dışarı çıkarıldıktan sonra sol bacağından 3, sağ bacağından da 2 el ateş edilerek vurulduğunu söyledi. Göker, başkan Şenel'in eşinin de araya girmeye çalıştığı sırada saldırganlar tarafından iki kurşunla vurulduğunu belirtti.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

Yeşilova Belediyesi, en son Salda Gölü'ne sokulan iş makinalarıyla gündeme gelmişti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Göker, şunları kaydetti:

"Bugün sabah 4.35 itibariyle kendilerini güvenlik gücü olarak tanıtan kiler başkan beyi dışarı çıkarmışlar. Sol bacağından 3, sağ bacağından 2 olmak üzere yaralamışlar. Araya giren eşini de iki kurşun sıkmak üzere yaraladılar. Olayın kimler ya da yapıldığı husumetini henüz bilemiyoruz. Güvenlik güçleri araştırıyor. Biz birazdan başkanımızın ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Kendisi ameliyattan çıktıktan sonra biz de Yeşilova’ya gideceğiz.

Yeşilova bizim birkaç gün öncesinde tüm ülkenin gündemine oturan Salda Gölü ile anılan bir ilçemiz. Yeşilova şehir merkezine 40 km uzaklıkta.

Orada bir otel var iki gün öncesinde mühürlenen bundan kaynaklı bir husumet de olabilir. Orası ya da burası dersek yanlış bilgilendirmiş oluruz."

Burdur Valiliği'nden açıklama

Burdur Valiliği'nce Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"20.04.2020 günü saat 04.40 sıralarında Burdur İli Yeşilova İlçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel ikametlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmışlardır. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam etmekte olup genel sağlık durumları iyidir. Şu an itibarıyla 2 kişi gözaltına alınmış olup, olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkânlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir. Geçmiş olsun dileklerimiz ile kamuoyuna saygı ile duyurulur."