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Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırı olayında bir tutuklama

02 Temmuz 2020 17:47

Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşine yönelik evlerindeyken düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, Köksal Akın (44) tutuklandı.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde 20 Nisan günü uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmalarıyla ilgili soruşturma yürüten Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran günü Burdur ve Denizli'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 9 flash bellek, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal Akın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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