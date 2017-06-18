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Dünya
Deutsche Welle

Yeşiller'in koalisyon şartı: İklimin korunması ve eşcinsel evliliğe onay

"Geleceği cesaret yaratır"

18 Haziran 2017 20:21

Almanya'da Yeşiller Birlik/90 partisi hafta sonu düzenlenen parti kongresinde 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim kampanyasının ana hatlarını çizen seçim programını kabul etti. 10 maddelik seçim programında, 2030'a kadar termik enerjinin terk edilmesi, dizel ve benzinli araçlara ruhsat verilmemesi ve iklim değişikliğine karşı önlemlerin alınması ve eşcinsel evliliğinin kabul edilmesi gibi maddeler yer aldı.

Parti üyeleri, eşcinsel evliliklerin heteroseksüel evliliklerle eşit görülmediği bir koalisyonun içinde yer almayacaklarının altını çizdi.

"Geleceği cesaret yaratır" 

Kongrede yaklaşık 800 parti delegesi "Geleceği cesaret yaratır" adlı seçim programına onay verdi. Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, "Bizim için adalet, ekoloji, özgürlük, açık görüşlülük bir arada yer alıyor" dedi. Özdemir, iklimin korunmasına yönelik önlemlerin yer almadığı bir koalisyon protokolünü imzalamayacaklarını söyledi.

Cem Özdemir'le birlikte Yeşiller'in liste başı adayı olan Katrin Göring-Eckardt da "Bizimle elektrik güneşten, rüzgardan ve sudan geliyor. Bizimle iyi gıda, temiz doğadan geliyor" dedi.

Anket: Yeşiller geriliyor

Bild am Sonntag gazetesi tarafından yapılan son kamuoyu anketine göre, Yeşiller bir hafta öncesine kıyasla bir puan kaybederek yüzde 7'ye geriledi. Ankete göre, Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) verilen destek yüzde 25, Sol Parti'ye verilen destek ise yüzde 9 dolayında. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise yüzde 39 ile seçmenlerin en fazla destek verdiği parti olmayı sürdürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Rtr/Kna/Afp, BÖ/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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