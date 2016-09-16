Yeşiller'den göçmenlere 'yetenek belgesi' önerisi



Yüksek okul diploması, meslek tecrübesi, Almanca bilgisi ve yaş. Alman Yeşiller Partisi yabancılara ‘yetenek belgesi' verilmesinde bu kriterlerin uygulanmasını istiyor. Yetenek belgesine sahip olan göçmenlerin çalışmasalar da bir yıl Almanya'da kalmalarına izin verilmesi Yeşiller'in talepleri arasında yer alıyor. Şimdiye kadar Almanya'ya sadece bu ülkede iş bulduğunu kanıtlayabilen göçmenler gelebiliyordu.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nun göç politikası sözcüsü Volker Beck, Kanada'daki ‘yeşil kart' uygulamasını esas alınarak hazırladıkları önerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalifiye eleman bulmasını kolaylaştıracağını söyledi.

‘Dinamik sistem'

Almanya'nın vasıflı işgücü açığının kapatılmasında, bundan böyle Avrupa Birliği vatandaşlarıyla mültecilere güvenemeyeceğini belirten Volker Beck, Almanya'nın işgücü göçünü kolaylaştırıcı ve şartlara uygun yeni bir göç yasasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckart ‘yetenek belgesinin' sürekli değişen vasıflı işgücü ihtiyacına dinamik şekilde ayak uydurabilen bir sistem olduğunu söyledi. Göring-Eckart bu programın uygulanabilmesi için partisinin bağımsız ve meclise hesap vermekle sorumlu bir göç komisyonu kuracağını açıkladı. Önerinin ayrıntıları uzmanlar düzeyinde yapılacak olan Berlin'deki konferanstan sonra açıklanacak.