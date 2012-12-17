Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin MYK'sı belirlendi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSGP) 25 kişiden oluşan Merkez Yürütme Kurulu belirlendi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı İstanbul’da yapıldı.

25 Kasım’da Ankara’da yapılan parti kuruluş kongresinde 163 kişi olarak belirlenen PM’den 142 üyenin hazır bulunduğu ve divanı Ümit Şahin, Vezan Karabulut, Müge Karalom ve Çiğdem Özbaş’ın oluşturduğu toplantının açılışında önce Karadeniz Yeşilleri toplantısı için İstanbul’da bulunan Avrupa Yeşil Partisi Genel Sekreteri Jacqualine Cremers, Yunanistan Yeşil Partisi koordinatörü ve eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Michalis Tremopoulos ve Hollanda Yeşil-Sol Partisi üyesi Anne de Boer birer konuşma yaptı.

Daha sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Eş Sözcüleri Sevil Turan ve Arif Ali Cangı gündeme ve parti politikalarına dair basın açıklamasını birlikte okudular.

Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda, 25 Kasım kuruluş kongresinde seçilen eş sözcülerle birlikte 25 kişiden oluşan MYK şu isimlerden oluşuyor:

Abdullah Çiftçi, Adnan Gölpunar (F), Ahmet Asena, Ahmet Atıl Aşıcı, Alaaddin Dinçer (F), Arif Ali Cangı (Eş Sözcü), Belgin Çelik, Betül Yarar,Bilge Oykut Contepe, Cihat Demirtaş, Çiğdem Özbaş (F), Duygu Melek Sürücü, Efe Göktoğan, Elçin Öz, Ferdan Ergut, Fikri Sönmez, Gizem Kastamonulu, Hamide Bezirci, İkbal Polat, Kemal Tuncaelli, Müge Karalom, Saruhan Oluç, Sevil Turan (Eş Sözcü), Sinem Kaplan, Vezan Karabulut (F).

Parti tüzüğüne göre MYK’yı oluşturan 23 kişiden 4′ü fahri üyeler arasından danışman statüsünde belirleniyor (yukarıdaki listede F olarak belirtilmiştir). Ayrıca kota sistemine göre MYK’da en az %50 kadın (12 kişi) ve aday olması halinde %20 genç (4 kişi), %5 LGBT (1 kişi) ve %5 engelli (1 kişi) bulunması gerekiyor. Önceki gün oluşan MYK’da tüm kotalar yerine getirilmiş oldu.

Yeni partinin MYK’sında Yeşiller ve Sol Gelecek’in oluşumu için birleşen Yeşiller Partisi’nin son eş sözcülerinden Kemal Tuncaelli ve EDP’nin son genel başkanı Ferdan Ergut‘un da bulunması dikkat çekiyor. Yeşiller Partisi’nin diğer eş sözcüsü Sevil Turan ise yeni partinin de eş sözcüsü olmuştu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Parti Meclisi ise şu isimlerden oluşuyor:

Abdullah Çiftçi, Adnan Gölpunar, Ahmet Asena, Ahmet Atıl Aşıcı, Ahmet Dindar, Ahmet Gürcan Şişmanoğlu, Akın Atauz, Akif Pamuk, Aladdin Dinçer, Ali Kerim Mutlu, Ali Osman Karababa, Ali Serdar Gültekin, Ali Şenalp, Arif Ali Cangı (eş sözcü), Alper Tolga Akkuş, Arif Hikmet Balkan, Arif Sırrı Özçelik, Atilla Aytemur, Aydın Engin, Ayla Şeşan, Ayla Tokmak, Ayşe Akdeniz, Ayşe Erdem, Ayşin Hangül, Aytaç Tolga Timur,Bahar Topçu, Belgin Çelik, Bercan Aktaş, Berna Ataş, Betül Yarar,Bilge Oykut Contepe, Bilgehan Canıgür, Bülent Atamer, Bülent Bilmez,Celal Deniz, Ceyda Can, Cihan Erdal, Cihat Demirtaş, Çağdaş Küpeli,Çiğdem Özbaş, Deniz Özkor, Deniz Sözeri, Derya Şimşek Aksakal,Devin Bahçeci, Devrim Tarım, Durukan Dudu, Duygu Melek Sürücü,Erdal Karayazgan, Efe Göktoğan, Elçin Öz, Ercüment Gürçay, Erdal Demirdağ, Erdem Temel, Erdem Vardar, Erhan Bağcı, Erol Katırcıoğlu,Eylem Tuncaelli, Ezgi Özcan, Fatih Kıyak, Fatma Çetintaş, Fatma Nur Çırnaz, Fehim Caculi, Ferdan Ergut, Fikri Sönmez, Filiz Küçükgöde, Filor Uluk Benli, Firdes Korkmaz Akova, Füsun Özcan, Gizem Kastamonulu, Gökçen Özdemir, Gökhan Türküler Ergün, Gülnur Aksop,Gülden Akyol, Gülnur Öztaş, Güneşin Aydemir, Günsel Deniz, Gürsel Gönül, Hakan Ozan Erzincanlı, Halil Özbent, Hamide Bezirci Yılmaz,Hande Urbarlı, Hasan Hüseyin Küçükaydın, Haydar Temur, Hüner Buğdaycıoğlu, Işıl Uyar, İbrahim Akın, İbrahim Okan Akkın, İkbal Polat,İnci İşbulur, İsmail Başaran, Kahraman Şahin, Kemal Çolak, Kemal Tuncaelli, Koray Doğan Urbarlı, Levent Kurnaz, M. Tekin Üstün, Mahir Ilgaz, Makbule Efe, Mebuse Tekay, Mehmet Ali Önal, Mehmet Cengiz,Mehmet Kırşanlıoğlu, Meltem Şenyüksel, Mesut Yegen, Michelle Demischevich, Muammer Mehmet Doğan, Murat Belge, Murat Onuk,Murat Özbank, Mustafa Tuncaelli, Mustafa Turgut, Müge Karalom, Naci Sönmez, Necla Türemen, Nesrin Aslan, Nesrin Yumak, Neşat Keleş,Nevin Aytekin, Nil Mutluer, Nuran Güngör, Nuriye Öztürk, Nursel Demir, Oral Kaya, Orhan Aygün, Orhan Esen, Osman Yılmaz, Oya Ayman, Ömer Faruk Farsakoğlu, Ramazan Kaya, Recep Demirci, Sahir Uçar, Sami Evren, Saruhan Oluç, Sedat Atalay, Selma Seçer, Semih Bilgen, Sennur Baybuğa, Sercan Çınar, Serdar Kordu, Sevil Turan (eş sözcü), Sevim Çamlı, Sinan Tutal, Sinem Kaplan, Suat Baysal, Sultan Ozcan, Süleyman Özyürek, Sümbül Seda Yalnızca, Süreyya Tamer Kozaklı, Şefika Caculi, Tanay Sıdkı Uyar, Turab Günay, Tülay Koçak,Türkan Okyaz, Türkan Uzun, Ufuk Uras, Uygar Özesmi, Ümide Aysu,Ümit Şahin, Vezan Karabulut, Yasemin Güney Ağırdır, Yasin Keskin,Yunus Muluk, Yüksel Akgün, Zafer Tabu, Zeynel Özgün.

(Yeşil Gazete)