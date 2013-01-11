Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Paris'teki suikasti: Diyalog surecini bozmaktır

Fransa'da üç kadın PKK'lının öldürülümesi üzerine Yesiller ve Sol Gelecek Partisi basın açıklaması yaptı, Yesiller ve Sol Gelecek Partisi Es Sozcüleri Sevil Turan ve Arif Ali Cangi taraından yapılan açıklamada, "Fransa'da Sakine Cansiz, Fidan Dogan ve Leyla Soylemez'in vahsice oldurulmeleri, hangi karanlik cevre ve kim tarafindan planlanmis ve gerceklestirilmis olursa olsun, bir tek hedefe sahiptir: Diyalog surecini bozmak" denildi



Sabotaj ve provokasyonlari, baris ve demokrasi gucleri bosa cikaracak...Kurt sorununun barişçı ve demokratik çözüm çerçevesinde sonuca ulaştırılmasını istemeyen gucler harekete gecti. Imrali'da Abdullah Öcalan ile gorusmelerin yapilmasina, surecin muzakerelerle devam ettirilmesine tahammul edemeyen karanlik cevreler tetik cekmeye basladi.

Sabotaj ve provokasyon dugmesine basildi. Fransa'da Sakine Cansiz, Fidan Dogan ve Leyla Soylemez'in vahsice

oldurulmeleri, hangi karanlik cevre ve kim tarafindan planlanmis ve gerceklestirilmis olursa olsun, bir tek hedefe sahiptir: Diyalog sürecini bozmak, Kurt sorununu muzakereler ile cozume goturmek isteyenleri yildirmak, onlara geri adim attirmak ve gozdagi vermek... Kurt sorununun demokratik ve barisci cozumu diyalog ve muzakereden gecer. Bunu herkesin gormesi ve kabul etmesi gerekir.

Baslatilan diyalogun bu tur sabotajlara ragmen devam ettirilmesi buyuk onem tasiyor. Bunun icin Türkiye'de demokrasi ve baris guclerinin, ozgurluk-esitlik ve adalet isteyen herkesin azami caba gostermesi gerekiyor. Bu konuda basta siyasi iktidar olmak uzere herkesin tarihi bir sorumlulugu vardir. O nedenle Turkiye Hukumeti, Fransa Hukumeti ve makamlari ile bu hunharca cinayetin sorumlularinin yakalanmasi icin isbirligi yapmali, konunun takipcisi olmalidir. Ailelerin ve siyasal hareketin talep etmesi halinde, cenazelerin sorun cikmadan Turkiye'ye getirilmesi saglanmalidir.

Yesiller ve Sol Gelecek Partisi olarak, baris ve demokratik cozum surecindeki sorumlulugumuzun farkindayiz. Sorunun cozumu yolunda uzerimize dusen butun adimlari atmak; esitlik, gonullu birlik ve siddetsiz cozum adimlarini gelistirmek icin butun imkanlarimizi sunmakta kararliyiz.

Kurt siyasal hareketine bassagligi ve sabir diliyoruz. Adil bir cozume katkisi olabilecek herkesi, Turkiye'nin demokrasi ve

baris guclerini, aydinlari, fikir insanlarini, akademisyenleri, yazarlari, sanatcilari, vicdan sahibi her kisiyi duyarli olmaya,

yasanacak provokasyonlari ve sabotajlari bosa cikarmaya cagiriyoruz. Bizler susmazsak, karanlik gucleri geriletiriz...