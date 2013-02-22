Yeşiller ve Sol: Doğa için harekete geçiyoruz, sen de gel!

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na geleceği tahmin edilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nı engellemek için sokağa çıkıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin “Bu kanunla yasal hale getirilmek istenen doğa yıkımına dur demek, doğanın haklarını korumak için tüm halkımızı sokağa, eyleme çağırıyoruz” cümleleriyle çağrısını yaptığı eylemler 24 Şubat Pazar günü birçok ilde aynı zamanda gerçekleştirilecek.

Yasa tasarısı, korunması gereken doğal alanları enerji, madencilik, konut ve sanayi gibi yatırımlara açacağı gerekçesiyle doğa koruma ve ekoloji alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri ve grupların da büyük tepkisini çekmiş durumda. Kanun tasarısının isminin yanıltıcı, içeriğinin tuzaklarla dolu olduğunu belirten doğaseverler, tasarının yasalaşması durumunda Türkiye’de zaten sorunlu olan doğa koruma politikalarının yok edilerek bu kapsamda 50 yıl geriye gidileceğini belirtiyor. Türkiye’de bu alanda çalışan 90 sivil toplum örgütünün oluşturduğu “Tabiat Kanunu İzleme Girişimi”nden yapılan açıklamalarda da tasarının hazırlanma sürecinin katılımcılıktan çok uzak olduğu, görüş, uyarı ve itirazlarının hiç dikkate alınmadığı, tasarının doğa için tam anlamıyla bir yıkım olacağı belirtilmişti.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Doğa Hakları Çalışma Grubu’nun tasarı hakkında hazırladığı ve partinin web sitesinde yayınlanan raporda da şu noktalar ön plana çıkarılıyor:

“Üstün kamu yararı” kavramıyla ekonomik kalkınma ve şirketlerin karı için doğanın yok edilmesine izin verilecek; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu zaten sınırlı olan koruma alanlarını istediği gibi daraltıp kaldırabilecek ve doğanın korunması yerine “kullanımı” amaçlanacak.

Partinin eşsözcülerinden Arif Ali Cangı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada tasarının Anayasa’ya ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu, konuyu Yeşiller grubu başta olmak üzere Avrupa Parlamentosu’na da götüreceklerini açıklamıştı.

Yeşiller ve Sol’un “Bu dünyadan başka gideceğimiz bir yer yok. İnsan doğanın efendisi değil, onun bir parçası. Doğanın kaderi, siyasetçilerin insafına bırakılamaz” cümleleriyle çağrısını yaptığı eylemler, 24 Şubat Pazar günü birçok ilde birden gerçekleştirilecek.

Eylemin Facebook sayfasında an itibariyle duyurulan eylem yer ve saatleri şöyle:

İSTANBUL: GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ - 11:30

BURSA: ORHANGAZİ PARKI - 11:30

İZMİR: KIBRIS ŞEHİTLERİ GİRİŞİ - 14:00

(Ankara ve diğer illerin yer ve saat bilgileri daha sonra açıklanacak)