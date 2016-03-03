Yeşiller Partisi'nde uyuşturucu şoku



Almanya'da Yeşiller Partisi'nin tecrübeli milletvekillerinden 55 yaşındaki Volker Beck hakkındaki uyuşturucu suçlaması nedeniyle başı dertte. Berlin Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Volker Beck'e yapılan testte şüpheli bir maddeye rastlandığını doğruladı. Yetkililer, Beck'te 0,6 gram 'anestesik olduğundan şüphe edilen bir madde'nin tespit edildiğini belirtti.

Haber ilk olarak bulvar Bild gazetesinde yer aldı. Haberde, bulunan maddenin 'Crystal Meth' adlı sentetik uyuşturucu olabileceğinden şüphe edildiği iddiası yer aldı. Daha sonra savcılıktan yapılan açıklamada da Beck'in salı akşamı saat 23:00 sularında Berlin Nollendorfplatz'taki polisler tarafından kontrol edildiğini belirtildi. Uyuşturucu özelliği taşıyan maddenin Crystal Meth olup olmadığının ise kesinlik kazanmadığı ve incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Henüz adli soruşturma yok

Beck'in henüz şüpheli olduğunu ve hakkında soruşturma açılmadığını da belirten polis, Beck'in milletvekili olması nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğuna da işaret etti. Ancak şüphenin artması ve Beck hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda savcılık, Beck'in dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyebilir. Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki başvurunun da mecliste onaylanması gerekiyor.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmayan Beck, sadece partideki ve meclisteki görevlerini bıraktığını açıkladı. Beck, partisinin iç ve din politikaları sözcüsü ve Alman - İsrail Parlamenterler Grubu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Partisi şaşkın

Yeşiller Partisi'nden Brtta Hasselmann, Beck'in parti ve meclisteki görevlerini bırakmasını saygıyla karşıladığını belirterek kendisiyle görüşmeye çalışacağını söyledi. Yaşanan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapamayacağını kaydeden Hasselmann, incelemenin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter de Chystal Meth'in basit bir uyuşturucu olmadığını belirterek "Eğer birileri bu tür uyuşturucular kullanıyorsa, bu çok üzücü bir durum" diye konuştu.

Sentetik ve tehlikeli bir uyuşturucu olan Crystal Meth'un satışı ve tüketimi yasak.