Yeşiller Partisi bir türlü açılamıyor

Yeşiller hareketi, üç kez partileşmesine karşın, Türkiye siyasetinde varlık gösteremedi. 2020 Eylül'ünde kurulduğunu ilan eden Yeşiller Partisi, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerine belgeleri teslim edilmesine rağmen, resmi olarak kurulabilmiş değil.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'den Zeynep Miraç'ın haberine göre; Yeşiller, Batı'da siyasetin yeni gücü ve bu güç gitgide yükseliyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Finlandiya gibi ülkelerde oylarını artıran Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu'nda 74 sandalyesi bulunuyor. Almanya'da ikinci, Fransa'da ise 3. parti konumundalar.

Yeşiller Partisi eşsözcüsü Emine Özkan, partinin İçişleri Bakanlığı'ndan onay almamasına ilişkin olarak, "Siyaset yapıp iktidarla tüm konularda aynı düşünmeyen her siyasi çizgi farklı şekillerde nasipleniyor bu süreçten. LGBTİ hareketi resmi açıklamalarda aile değerleriyle uyuşmuyor diye hedef gösteriliyor, sivil toplum kuruluşlarında örgütlenmek kanun değişiklikleri ile kısıtlanıyor, Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi bir insan hakları savunucusu abdest alırken apar topar gözaltına alınıyor. Tüm bu örneklere bakarak başımıza gelen bu aksaklığı, Türkiye’nin daralan demokratik siyaset ortamından bağımsız düşünemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin tamamı için tıklayın...