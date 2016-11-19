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Dünya
Deutsche Welle

Yeşiller milletvekili: Türkiye’ye silah satışı durdurulmalı

Yeşiller Partisi Milletvekili Trittin Almanya'nın Türkiye’ye silah ihracatına son vermesi gerektiğini söyledi. Trittin buna Türkiye’nin “kendi halkının bazı kesimlerine karşı savaş yürütebileceğini” gerekçe gösterdi.

19 Kasım 2016 16:38

NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu toplantısına katılmak için İstanbul'da bulunan Jürgen Trittin, Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını durdurması gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi Milletvekili Trittin "Savaş ve savaş tehlikesi bulunan bölgelere silah sevkiyatlarının yapılamayacağı yönündeki temel ilke, NATO içinde de geçerli olmalı” dedi.

"Demokrasinin temel haklarını tasfiye etmeye başlayan bir NATO partneriyle karşı karşıyayız” diyen Jürgen Trittin Türkiye'ye askeri teçhizat temininde bulunulmaması gerektiğini belirtti. Trittin Türkiye'nin bu silahları "kendi halkının bazı kesimlerine karşı savaşta” kullanabileceğini ifade etti. Yeşiller Partisi Milletvekili Jürgen Trittin NATO Parlamenterler Asamblesi üyesi olan Halkların Demokrasi Partisi Milletvekili Ziya Pir ile de bir araya geldi.

TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu pazartesi günü "terörizm, caydırıcılık, transatlantik ilişkilerin geleceği” gündemiyle toplanacak. Genel kurul toplantısı kapsamında bugün de İstanbul'da "Ekonomi ve Güvenlik Komitesi”, "Siyasi Komite”, "Savunma ve Güvenlik Komitesi”, "Güvenliğin Sivil Boyutu Komitesi” oturumları düzenleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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