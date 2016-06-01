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Dünya
Deutsche Welle

Yeşiller Merkel'in oylamaya katılmasını istedi

Yeşiller Partisi, Alman Federal Meclisi'nde soykırım tasarısının oylanacağı oturuma Başbakan Merkel'in de katılmasını istedi.

01 Haziran 2016 12:37


Alman Yeşiller Partisi, Başbakan Angela Merkel'den 1915'te yaşananları soykırım olarak niteleyen karar tasarısının oylanacağı perşembe günkü meclis genel kuruluna katılmasını istedi.

Yeşiller Milletvekili Britta Haßelmann, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Başbakan'ın mevcudiyetiyle bu zor ve önemli tartışmanın ehemmiyetini vurgulamasını arzulardım”, dedi.

Haberde, Başbakan Merkel'in salı günü Birlik partileri ortak meclis grubunun karar tasarısıyla ilgili prova niteliğindeki oylamasına katıldığı ve kabul oyu kullandığı belirtildi.

Hristiyan Birlik, Sosyal Demokrat ve Yeşiller partilerinin meclise sundukları ortak karar tasarısında 101 yıl önce Anadolu Ermenilerine yapılan katliamın soykırım olarak derecelendirilmesi öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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