'Yeşilkuş' rekor kırdı!

İngiliz mühendis Richard Jenkins, karbon fiber alaşımlı rüzgâr gücüyle giden aracıyla karada hız rekoru kırdı.



Jenkins, ‘Greenbird’ (Yeşilkuş) adlı aracıyla ABD, Nevada’daki kuruyan Ivanpah Gölü düzlüğünde saatte 202.9 km. hıza ulaştı. Jenkins, bu rekoru kırmak için 10 yıldır çılgın gibi çalıştığını ve deneme günü de her şeyin harika gittiğini söyledi.



Bu alanda önceki rekor, saatte 185.6 km. ile 1999’da ‘Demir Ördek’ adlı aracı kullanan ABD’li Bob Schumacher’e aitti. Rüzgârdan başka güç kullanmayan ‘Greenbird’deki tek metal aksam, yelken ve tekerleklerde kullanıldı.



Jenkins’in tasarlamak ve üretmek için 10 yıl harcadığı 600 kiloluk aracı diğer tasarımcılar ‘tek bir yelkenle deniz yerine karada giden çok yüksek performanslı bir tekne’ şeklinde değerlendirdi. (AA)

