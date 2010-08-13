Yeşilköy'ün havuzlu kavşağı kalkıyor

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik sıkışıklığına neden olan Yeşilköy Askeri Havalimanı önündeki havuzlu kavşağı yeniden düzenliyor. Yeni düzenleme ile Florya-Sirkeci istikametindeki gidiş geliş yol kavşağın altına alınacak.

İstanbul’da pek çok kavşak düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi sonunda Yeşilköy kavşağına da el attı. Havuzlu kavşak olarak da bilinen, Yeşilköy-Havalimanı, Florya-Sirkeci istikametlerindeki yollarının kesişim noktası yeniden düzenleniyor.

Trafiğin trafik lambalarıyla düzenlendiği kavşakta yeni düzenleme ile ana aksı oluşturan yollar yeraltına alınacak. Böylelikle ışıkların neden olduğu bekleme olmadan kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Yeşilköy Mahalle Muhtarı Bülent Yurtsever, sadece Florya-Sirkeci istikametlerindeki yolların yeraltına alınmasının sorunu çözemeyeceğini, Yeşilköy-Havalimanı istikametlerindeki yolların yine ışıklı olmasının trafikte beklenen rahatlığı yaratmayacağını iddia etti. Yurtsever, kavşakta yonca şeklinde düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını savundu.

Havuz ve su fıskiyesi olmayacak



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı yetkilileri yeni düzenlemede, altından yol geçeceği için havuzlu su fıskiyesinin kaldırılacağını, yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Özellikle kış aylarında kar ve buzların havuz ve fıskiyesinde oluşturduğu çeşitli görüntüler gelip geçenlerin dikkatini çekiyordu.

52 trilyonluk kavşaklar



İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Atatürk Havalimanı Önü Katlı Kavşak ve Bağlantı Yollarının Düzenlenmesi İnşaatı” işini 6 Ekim 2008 tarihinde ihale etti. Açık ihale yöntemiyle yapılan işi Özka İnşaat A.Ş. 52.947.305 TL’ye kazanmıştı. İş kapsamındaki Atatürk Havalimanı önündeki çalışma tamamlandı. Havuzlu Kavşak ise aynı işin ikinci kısmını oluşturuyor.