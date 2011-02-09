Yeşilköy'de denize düşen uçağın öyküsü kitap oldu

T24- Gazeteci Eylem Türk, 36 yıl önce, 42 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan bu uçak kazasının anatomisini Faal Yayıncılık’tan çıkan Beklerken kitabında yazdı.





30 Ocak 1975 tarihinde Türk Hava Yolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan F-28-1000 Fokker Fellowship tipi Bursa adlı uçak, Yeşilköy Hava Meydanı’na yaklaşırken Marmara Denizi’ne düştü.

Kara kutusu hâlâ çıkarılmayan uçağın düşüş nedenini kesin olarak söylemek ise hiç mümkün olmadı. Kazada 42 kişi hayatını kaybetti. Enkazı o günden bugüne çıkarılmayan uçak halen denizin dibinde gömülü.

Gazeteci Eylem Türk, 36 yıl önce, 42 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan bu uçak kazasının anatomisini Faal Yayıncılık’tan çıkan Beklerken kitabında yazdı.

Türkiye’de denize düşen ilk ve tek yolcu uçağı olan ve bu sebeple “mezarsız” tek uçak kazası olma özelliği taşıyan bu olay sadece 42 kişinin ölümüne sebep olmadı. Kaza, geride kalanların yaşamlarında da öyle travmalara neden oldu ki bu güne kadar cenazelerine ulaşamayan yolcu yakınları hâlâ sevdiklerinin İzmir’den dönmesini bekliyor.

Faal Yayıncılık’tan çıkan Beklerken, geride kalanların izlerini sürerek, 36 yıl önce düşen Bursa Uçağı’ndaki yolcuların yakınlarına ulaşan gazeteci Eylem Türk’ün yaptığı röportajlarla hayat buldu.

Ünlü simalar da uçaktaydı

Genç bir yolcu profiline sahip uçakta ağırlıklı olarak işadamları seyahat ediyordu. Müslüman ve Musevi kökenli Türkiyeli yolcuların yanı sıra uçakta Alman yolcular da bulunuyordu.

Ayrıca yolcular arasında ünlü isimlerin yakınları da vardı. Ünlü futbol adamı Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’in babası da, ünlü sanatçı Seyyal Taner’in kız kardeşi de, Kadir İnanır’ın arkadaşı da bu uçaktaydı.

Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün tanınmış simalarından Nil Adula’nın abisi, Derimod’un sahibi Ümit Zaim’in akrabası, Salad Yağları’nın kurucusu, Alkim Kimya’nın sahibi, Türk Henkel, BP ve Bimaş gibi şirketlerin yöneticileri de yine bu uçaktaydı. Bu isimler gibi diğer yolcular da, bitmeyecek bir yolculuğa çıktıklarından habersizdi.

Eylem Türk kimdir?

Gaziantep’te 1974 yılında dünyaya geldi. İzmir Bornova Mustafa Kemal Atatürk Lisesi'ni ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Gazeteciliğe 1996 yılında Son Havadis Gazetesi’nde ekonomi muhabiri olarak başladı. 1997 yılında Liberal Bakış adlı ekonomi gazetesinde, 1998 yılında da Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde ekonomi muhabiri olarak çalıştı. 1999 yılından bu yana Milliyet Gazetesi’nde ekonomi muhabirliği yapan Türk’ün, Nasıl Marka Oldular?, Marka Kadınlar, Yıldızlı Kariyer Öyküleri ve TÜSİAD adlı yayınlanmış dört kitabı bulunuyor.