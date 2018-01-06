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 YEŞİLKÖY'DE DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)-  Hz

06 Ocak 2018 16:24

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)- 
Hz. İsa\'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy\'deki Ayastefanos Kilisesi\'nde ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Kiliseye gelen ziyaretçiler, düzenlenen ayinin ardından cemaat ve din adamları ile birlikte  Yeşilköy iskelesi\'ne doğru yürüdü. Haç çıkarma töreni haçın denize atmasıyla başladı. Haçın denize atılmasıyla beraber tekendekiler denize atladı.  Sudaki haça ilk ulaşan Amerika\'da New York Üniversitesi (NYU Basketball) basketbol takımında oynayan Mario Zimaridis oldu.  Zimaridis, \" İlk başta su çok soğuk geldi. Sonra haçı aldım. Mutluyum. Seneye de katılırız artık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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İzleyenlerden görüntü 
Dua edilişi
Haç atılışı ve çıkarılışı
Mario ile röp
Diğer detaylar
 

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