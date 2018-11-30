Yeşilırmak'tan ölü balık topluyorlar

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da, Yeşilırmak Nehri\'nde telef olan sazan ve yayın balıkları kıyıya vurmaya devam ediyor. Yeşilırmak Nehri’nde solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu telef olduğu değerlendirilen ölü balıklar bazı vatandaşlar tarafından toplanıyor. Emniyet yetkilileri ise balıkların zehirli olabilecekleri ihtimaline karşın vatandaşları uyarıyor.

Yeşilırmak Nehri kıyısında dün suyun renginin koyulaşması sonrası çok sayıda ölü sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Yeşilırmak Nehri\'nde telef olan balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilırmak Nehrin\'den aldığı su numunelerini inceliyor. Yeşilırmak Nehri’nde solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu telef olduğu değerlendirilen ölü balıklar bazı vatandaşlar tarafından toplanıyor.

\'ZEHİRLİ OLABİLİR, BALIKLARI GERİ IRMAĞA BIRAKIN\'

Polis ekipleri, balık toplayan vatandaşları \'zehirli\' olabilecekleri yönünde uyarıyor. Köprü üzerinde bazı vatandaşlar nehri izlerken bazıları ise polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen can çekişen ve ölü balıkları toplamaya çalışıyor. Ekipler vatandaşları sözlü olarak uyararak yakaladıkları balıkları tekrar ırmağa bırakmalarını istiyor.

Kıyıda nehri izleyen Seyit Tanrıverdi, “Hayvan haklarını koruyanlar nerede?,Bir araba köpeğe çarpsa herkes ayağa kalkıyor. Milyonlarca balık öldü burada, nerede bu insanlar? Bu sene 3’üncü kez toplu balık ölümleri meydana geldi. İki gündür balıklar telef oluyor\" dedi.



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