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Yeşilırmak'ta ölü balıklar kıyıya vurdu (2)

BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde ölü balıkların kıyıya vurmasının nedeni belli oldu

23 Mart 2018 22:56

BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Amasya\'da Yeşilırmak Nehri\'nde ölü balıkların kıyıya vurmasının nedeni belli oldu. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin Şahinkayası mevkiinde yaşanan heyelan sonucu Hidroelektrik Santral (HES) kapaklarının açılmasından sonra nehre karışan çamurun neden olduğunu belirterek, \"Şahinkayası mevkiindeki meydana gelen heyelandan dolayı, HES’in kapaklarının açılması mecburiyeti nedeniyle tabanda biriken çamur Yeşil ırmağımıza karıştı ve çevre kirliliğine ve balık ölümüne neden oldu. Yetkililer, ilgili kuruma gereken ceza uygulandı\" dedi.
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise, şu detaylara yer verildi:
\"Şahinkayası üzerinde heyelan sonucu değişik tonlarda kaya parçalarının yükleme havuzu ve su kanalına dolması neticesinde yaklaşık 8 kilometre iletim kanaldaki suyun geri tepmesi sonucu santralin ve kanalın zarar görmemesi, Yeşilırmak nehri üzerindeki bendin savaklarında basınca tabi kalması nedeniyle santral yetkilileri tarafından savak kapakları kontrollü açılarak dibi ırmak yatağına boşaltılmış bu esnada savaklarında arkasında çökelmiş çamur ve silt malzemenin suyla birlikte ırmak yatağına boşalması çamurlu su akmasına neden olduğu tespit edildi. Akabinde balıkların solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi ile lokal olarak balık ölümleri meydana geldiği ekipler tarafından tespit edildi. Gerekli önlemler alınarak idari ve cezai işlem HES firmasına uygulandı\" denildi.

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