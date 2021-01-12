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Yeşilırmak Nehri'nde ölen onlarca balık kıyıya vurdu

12 Ocak 2021 08:28

Amasya'daki Yeşilırmak Nehri'nde ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Son ölümlerle birlikte Yeşilırmak Nehri'nde üçüncü kez toplu balık ölümleri yaşandı.

Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri yaşanıyor. Yurttaşların tepkisine neden olan balık ölümlerinin şeker fabrikasının atıklarından kaynaklandığı öne sürülürken Amasya Valisi Mustafa Masatlı, balık ölümlerinin yağışların yetersiz olmasına bağlı oksijen yetersizliğinden olduğunu savundu.

CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, “Amasya hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı, doğamız da insanımız da ırmağımız da sahipsiz” dedi.

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