Yeşilırmak Nehri balık mezarı oldu!

Amasya'daki Yeşilırmak Nehri'nde ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Son ölümlerle birlikte Yeşilırmak Nehri'nde bu yıl üçüncü kez toplu balık ölümleri yaşandı

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre vatandaşlar Yeşilırmak Nehri kıyısında suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu yetkililere bildirdi.

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, su numunesi aldı, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Yeşilırmak Nehri'nde bu yıl 2 kez daha toplu balık ölümleri meydana gelmişti. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mart ayında yapılan incelemede, solungaçlarına çamur dolması ile sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlenmişti.