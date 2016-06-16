Yeşilin isyanı; apartmanın 4. katından incir ağacı 'fışkırdı'!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın 4. katında cephe yüzeyinde incir ağacı çıktı.

İlçe merkezi Terme Caddesi'nde yer alan 5 katlı apartmanın 4. katında, sıvanmamış dış cephe yüzeyinde incir ağacı büyüdü. Kiriş yakınında beton üzerinde büyüyen ve meyve de veren ağaç, görenlerin dikkatini çekiyor.

Boyu iki metreyi bulan incir ağacının betonun içinde nasıl büyüdüğü merak edilirken, apartman sakinleri, 3-4 yıldır ağacın beton üzerinde büyüdüğünü izlediklerini, görenlerin tekrar bakarak bu duruma şaşırdığını anlattı.

Binanın dış cephesinde yetişen ağacın meyvelerinin nasıl toplanacağı düşünülürken apartman sakinleri de incir ağacının betonun içinde daha ne kadar büyüyeceğini merak ediyor.