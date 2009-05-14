Yeşil’in görüntüleri kayıp

Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na 3 yıl önce gönderilen bir ihbar mektubunda yer alan ve içerisinde "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'a ait görüntülerin bulunduğu iddia edilen CD'nin kaybolduğu belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir ihbar mektubunda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Iğdır'da bir yakınının evinde kaldığı ve burada bazı kişilerle görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.



İhbar mektubunda ayrıca, bu iddiaların kanıtlandığı öne sürülen Mahmut Yıldırım'ın görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğu bir adet CD'nin de ekte sunulduğu kaydedildi.



İhbar mektubundaki isim sahte



İhbar mektubunun iletildiği dönemin Cumhuriyet Savcısı Muammer Özcan, iddiaların araştırılması için Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Iğdır Cumhuriyet Savcılığı da söz konusu iddiaları araştırmaya başladı.



Yapılan araştırmada, ihbar mektubunu savcılığa gönderen ve kendisini polis memuru olarak tanıtan kişinin sahte isim kullandığı tespit edildi.



CD kayıtlarda bulunamadı



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yargılandığı bir dava nedeniyle, içerisinde Yıldırım'a ait görüntülerin bulunduğu iddia edilen CD'yi incelemek istedi.



Ancak yapılan araştırmada, ihbar mektubuyla birlikte gönderilen CD'nin adli emanetteki kayıtlarda bulunmadığı tespit edildi.



CD'nin o tarihte yapılan yazışmalar nedeniyle Iğdır'a gönderildiğini düşünen Savcılık, içerisinde fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu CD'yi Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sordu.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olumsuz yanıt alan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CD'nin akıbetini araştırıyor.

