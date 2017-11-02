Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde son oynadığı iki maçını kaybeden Yeşilgiresun Belediyespor, pazar günü sahasında oynayacağı Banvit müsabakasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Başantrenör Mihailo Uvalin gözetiminde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman birden yapan yeşil beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Oyuncularının antrenmanlarda sergilediği performanslardan son derece memnun olduğunu kaydeden Uvalin savunmadaki zaafları ortadan kaldırmak için gayret sarf ettiklerini ve son derece iyi bir çalışma haftası geçirdiklerini söyledi.

Mağlup oldukları maçlardan gerekli dersleri çıkardıklarını dile getiren Uvalin, “Şimdi Pazar günü taraftarımızın önünde oynayacağımız Banvit maçına odaklanmış durumdayız. Bu maç bizim açımızdan çok önemli. Çünkü puan olarak rakibimizle eşitiz. Banvit’i burada taraftarlarımızın desteğiyle mağlup ederek onlardan bir basamak yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. Eğer ligin ilk haftalarında olduğu gibi kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım hüviyetine bürünebilirsek kulübümüze, şehrimize ve taraftarlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Uvalin, Pazar günü 19 Eylül Spor Salonunda oynayacakları Banvit müsabakasında taraftarlara da çok büyük görevler düşeceğine işaret ederek tüm Giresunluları maça davet etti.

\"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR\"

Yeşilgiresun Belediyesporlu Enes Berkay Taşkıran da taraftarları ve Giresunlu basketbol severleri maça beklediğini söyledi. Taraftarlara çağrıda bulunan Enes; “Sezona iyi bir başlangıç yapmamıza karşın son iki maçımızı istemediğimiz şekilde kaybettik. İdman kalitemiz çok iyi ve toparlanmak için çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Banvit maçına da son derece iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu maçı kazanarak iki haftadan bu yana devam eden şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Ayrıca kendi evimizdeki maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle çok daha coşkulu oynuyoruz. Kötü oynadığımız dakikalarda bile onların bize kattıkları enerji ile savunma anlamında çok iyi işler yapıyoruz. Bu maçta da taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımız, Pazar günü salondaki yerlerini alırlar ve takımımızı desteklerlerse parkeden galibiyetle ayrılırız” dedi.

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