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Spor

Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef Beşiktaş Sompo Japan galibiyeti

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş Sompo Japan müsabakasından galibiyetle ayrılmak istiyor

02 Şubat 2018 18:17

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş Sompo Japan müsabakasından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Yarın oynanacak olan maçın hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Yeşilgiresun Belediyespor Basın Sözcüsü Şükrü Kocuk, parkeden galibiyetle ayrılmayı arzuladıklarını dile getirdi. 
Beşiktaş karşılaşmasının önemini belirten Kocuk, \"Sahamızdaki Beşiktaş Sompo Japan maçı bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşama olacak. Çünkü rakibimiz karşısında alacağımız galibiyetle çıkışa geçeceğimiz bir dönem başlatma düşüncesindeyiz\" ifadelerini kullandı.
Kocuk, ayrıca Beşiktaş maçı için şunları söyledi:
\"Takımımıza yeni katılan oyuncu arkadaşlarımızın biraz zamana ihtiyaçları vardı. İki haftalık süreçte de yeni oyuncularımızın takıma adapte olduklarını düşünüyoruz. Ayrıca yaklaşık 1 aylık aradan sonra kendi taraftarımız önünde maça çıkacağız. Beşiktaş Sompo Japan\'ı yenmeyi düşünüyoruz. Biz daha önce hem Giresun\'da hem de İstanbul\'da Beşiktaş\'ı yenmiş bir takımız. Bunu yine yapabiliriz.\"
\"TARAFTARLARIMIZ SON SANİYEYE KADAR DESTEKLESİNLER\"
Taraftarlara da seslenen Kocuk, \"Ama bunun için de sahadaki oyuncunun mücadelesi ve biz yöneticilerin çabası yeterli değil. Bizim en önemli gücümüz taraftarlarımız. Taraftarımız salona gelip son saniyeye kadar takımımızı destekler ve kazanmaya motive edebilirse bu maçtan istediğimiz sonucu alabiliriz. Şu da unutulmamalı ki bu maçtan alacağımız galibiyet takımımızın ilerleyen haftalardaki müsabakalara büyük moralle çıkmasını sağlar. Çünkü bundan sonraki maçlarımızın hepsi birbirinden zorlu. Giresunlu sporseverlerden tek ricamız Beşiktaş maçında salonu doldurup son saniyeye kadar takımı desteklemeleridir\" açıklamasıın yaptı.
YENİLERDEN BAŞARI SÖZÜ
Öte yandan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin ikinci devresinde başarılı sonuçlara imza atarak orta sıralara yükselmeyi hedefleyen Yeşilgiresun Belediyespor\'da takıma yeni katılan oyuncular camiaya başarı sözü verdiler. Will Bynum, \"Buraya başarılı olmak için ve takımıma katkı sağlamak için geldim. Beşiktaş Sompo Japan maçıyla ilk kez taraftarlarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım\" dedi.
Tadija Dragicevic de şunları dile getirdi:
\"Bende bu ligin ve Yeşilgiresun Belediyespor\'un bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Koçumuz Ahmet Kandemir\'in vereceği süreleri çok iyi değerlendirmek ve takımımın başarısına katkı sağlamak için buradayım. Beşiktaş Sompo Japan karşısında alacağımız bir galibiyetin bizi çok daha iyi motive edeceğine inanıyorum. Bu maçı kazanmak için takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.\"

(FOTOĞRAFLI)
 

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