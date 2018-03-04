Yeşilgiresun Belediyespor-İstanbul BBSK: 90-81

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Fatih Arslanoğlu (xxx), Duhan Köyiçi (xxx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (xxx) 19, Boynton (xxx) 18, Buford (xxx) 4, Enes Berkay (xx) 6, Dusan Cantekin 2, Dragicevic (xxx) 14, Williams (xx) 10, Jefferson (xxx) 17

İSTANBUL BBSK: Tevfik 1, Toolson (xxx) 14, Ayberk (x) 4, Stefan Bircevic (xx) 13, Thompson (xxx) 12, Eric Buckner (x) 4, Jaka Klobucar (xx) 12,Ivan Buva (xxx) 15, Uğur (x) 6

1\'İNCİ PERİYOT: 21-22

DEVRE: 42-46

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-65

5 FAUL ALAN: Bircevic Dk. 37.14 (İstanbul BBSK)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan maçta Yeşilgiresun Belediyespor, İstanbul BBSK’yi 90-81 yendi. Yeşilgiresun’da Rashad James 19 sayı, Boynton 18 sayı, Jefferson 17 sayı, Dragicevic 14 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. İstanbul BBSK’de ise Ivan Buva 15 sayı, Toolson 14 sayı, Bircevic 13 sayı, Thompson ve Klobucar da 12’şer sayı ile oynadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilerleyen dakikalarında Yeşilgiresun Belediyespor oyunda üstünlüğü ele aldı. 5’inci dakikada 7-0’lık seri yakalayan ev sahibi ekip 12-5 öne geçince İstanbul BBSK’nin molası geldi. Moladan sonra toparlanan misafir takım son 2 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (15-13) indirdi. Oyunda dengeyi yakalayan İstanbul BBSK son 20 saniyeye Jaka Klobucar’ın basketiyle 21-22 önde girdi. Son topu ev sahibi ekip değerlendiremedi ve periyot İstanbul BBSK’nin 21-22 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Yeşilgiresun yakaladığı 5-0’lık seri ile 26-22 öne geçti. oyunu bırakmayan İstanbul ekibi 15’inci dakikayı Thompson’un basketiyle öne geçti: 28-30. İyi oyununu sürdüren misafir takım 17.09’da yakaladığı 7-0’lık seri ile skoru 32-39’a taşıdı. Soyunma odasına da İstanbul ekibi 42-46 önde girdi.

İkinci devre Yeşilgiresun’da Rashad James’in üçlüğüyle başladı: 45-46. Ancak isabetli atışlar bulan İstanbul BBSK, ilk 5 dakikayı 53-57 önde geçti. Uzun bir aradan sonra Yeşilgiresun Belediyespor 28’inci dakikada Boynton’un basketiyle beraberliği (61-61) yakaladı. İki takımın da iyi mücadele ettiği üçüncü periyot da 65-65 berabere tamamlandı.

Final periyoduna başlayan ev sahibi ekip Jefferson ile basket bulup öne geçti: 67-65. 36.30’da Tompson üçlükle takımını öne geçirdi: 73-74. 6-0’lık seri yakalayan Yeşilgiresun 36’ncı dakikada Dragicevic’in üçlüğüyle skoru 79-74’e getirdi. Son 1 dakikaya girilirken Rashad James’in basketiyle fark 8’e (87-79) çıktı, devamında attığı üçlükle de farkı çift hanelere çıkardı: 90-79. Son basketi misafir takım attı ve maç 90-81 sona erdi.

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