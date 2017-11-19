Yeşilgiresun Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 91-84

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Halil Baldemir (xx), Serhat Büker (xx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (xx) 13, Kenneth Boynton (xxx) 19, Enes Berkay Taşkıran (xx) 14, Hosley (xxx) 12, Gagic (xxx) 10, Marinkovic (x) 4, Darrell Williams (xxx) 19

GAZİANTEP BASKETBOL: DJ White (xx) 10, Jure Balazic (x) 3, Mark Lyons (xxx) 19, Sean Armand (xx) 8, Victor Rudd (xxx) 21, Can Uğur Öğüt, Erol Can Çinko, Rolands Freimanis (xxx) 23

1.PERİYOT: 24-17

DEVRE: 48-40

3. PERİYOT: 72-59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yedinci haftasında Giresun’da 19 Eylül Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yeşilgiresun Belediyespor, Gaziantep Basketbol’u 91-84 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekipte Boynton ve Williams 19’ar sayı, enes Berkay 14, James 13, Hosley 12, Gagic de 10 sayı atarak galibiyete katkıda bulundu Gaziantep’te ise Rolands 23, Rudd 21, Lyons’un 19 sayısı yeterli olmadı.

Mücadelenin ilk bölümü boş hücumlarla geçilirken, çember altını zorlayarak rakibine fauller aldıran Yeşilgiresun Belediyespor, Williams ve Enes Berkay’ın basketleri ile maça 5-0’lık seriyle başladı. Serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçen yeşil beyazlılar dış atışlarda isabet bulamasa da hücum ribauntlarında etkili oldu ve ilk 5 dakika sonunda skoru 14-5’e getirdi. Rudd ve Freimanis ile sayılar bularak skoru 16-12’ye getiren Gaziantep Basketbol ilk çeyreğin bitimine 1.30 dakika kala skoru 19-17 yapsa da ev sahibi ekip toparlandı ve periyotu 24-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-2’lik seriyle başlayan konuk ekip karşısında çembere giderek sonuç alan yeşil beyazlılar, skor üstünlüğünü elinden bırakmadı. Boynton ve Hosley’in basketleri sonrası devrenin bitimine 1.16 dakika kala skoru 46-36’ya getirdi. Kalan bölümde gelen karşılıklı isabetler sonrası maçın ilk yarısı 48-40 tamamlandı.

İkinci yarıya Darrell Williams, Boynton ve Enes ile basket bularak giren Yeşilgiresun, ilk üç dakikayı 57-46 önde geçti. İyi savunması ile rakibini top kayıplarına zorlayan Yeşilgiresun, Hosley’nin hızlı hücumda bulduğu smaç ile farkı 15 sayıya (61-46) çıkardı. Hosley ve Gagic ile basket faul sayıları bularak hücumdaki etkinliğini sürdüren yeşil beyazlılar, üçüncü çeyreği de 72-59’luk üstünlükle kapattı.

Son çeyrekte Lyon ve Balazic ile iki üçlük isabeti bulan Gaziantep Basketbol, skoru 76-65’e getirerek farkı 11’e indirdi ve ev sahibi ekibe mola aldırdı. Mola dönüşü de hücumda etkinliğini yitiren Yeşilgiresun karşısında iki üçlük isabeti daha bulan konuk ekip, farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu bölümde hücumda organize olamayan Yeşil-Beyazlılar, hücumdaki suskunluğunu da bitime 4 dakika kala Boynton’ın basket faulü ile bozdu ve skoru 79-72’ye getirdi. İki takımın da tam saha baskısı sonucu, hücum organizasyonları yerini fauller ve serbest atış sayılarına bıraktı. Kalan bölümde fark üçe kadar inse de üstünlüğünü koruyan yeşil beyazlı ev sahibi, mücadeleden de 91-84’lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.

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