Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 97-90

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Ziya Özorhon (xxx), Mehmet Keseratar (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (xxx) 14, Kenneth Boynton (xxx) 19, Buford (xxx) 12,Enes Berkay, Dusan 1, Dragicevic (xxx) 22, Williams (x), Jefferson (xxx) 29

GALATASARAY ODEABANK: Hardy (xx) 11, Taylor (x) 4, Juskevicius (xxx) 24, Mehmet 3, Hendrix (xxx) 12, Ege, Renfroe (xxx) 14, Caner, Summers (xxx) 17, Emir Preldzic (x) 5, Göksenin

1\'İNCİ PERİYOT: 28-21

DEVRE: 41-41

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Giresun’da oynanan maçta Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank’ı 97-90 mağlup etti. Yeşilgiresun’da Jefferson 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Yeşil beyazlılarda Kenneth 10 asist 19 sayı ile oynarken Dragicevic 22 sayı, Rashad 14 sayı, Buford da 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Galatasaray’da Juskevicius 24 sayı, Summers 17 sayı, Renfroe 14 sayı, Hendrix ise 12 sayı 8 ribauntla oynadı. Yeşilgiresun Belediyespor, iki hafta önce de Anadolu Efes’i yenmişti.

Maça iyi başlayan Yeşilgiresun 3’üncü dakikayı 9-3, 6’ncı dakikayı da 22-14 önde tamamladı. İyi oyununu sürdüren ve rakibini top kayıplarına zorlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan ev sahibi ekip Rashad James’in üçlüğüyle 11’inci dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-21. Etkili oyununu sürdüren Yeşilgiresun 14’üncü dakikada 12 sayılık (37-25) fark yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Galatasaray Juskevicius\'un arka arkaya iki üçlüğü ile devreye bir buçuk dakika kala farkı 4\'e çekti: 41-37. Son iki dakikada 10-0\'lık seri yakalayan Galatasaray devreye de Juskevicius’un basketiyle 41-41 girdi.

Galatasaray üçüncü çeyreğe Juskevicius ve Summers’in iki üçlüğüyle başladı ve 47-43 öne geçti. Rashad, Dragicevic ve Buford’un etkili oyunu ile 24’üncü dakikada 55-49 öne geçti. Jefferson ile etkili olan Yeşilgiresun 28’inci dakikayı 65-57, Boynton\'un üçlüğü ile de final periyoduna 70-61 önde girdi.

Final periyoduna iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor’da 32.14’te Dragicevic’in üçlüğüyle skoru 73-64’e taşıyınca Oktay Mahmuti mola aldı. Galatasaray moladan Juskevicius’un üçlüğüyle döndü: 73-67. 35’inci dakikaya girilirken Buford’un smacı farkı yine çift hanelere çıkardı: 79-69. Kenneth’in basketine Hardy cevap verdi, Juskevicius devamını getirdi: 82-75. Maçın bitimine 2.19 dakika kala Kenneth üçlükle farkı 11’e çıkardı: 89-78. Ev sahibi ekip bu dakikaya kadar sadece 6 faulle oynadı. Renfroe’nun üst üste basketleriyle son 1.12’ye 93-85 girildi. Maçı bırakmayan Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank’ı 97-90 yendi.

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