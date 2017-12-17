Yeşilgiresun Belediyespor-Eskişehir Basket: 79-87

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) -

SALON: Giresun 19 Eylül

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli̇, Mehmet Şahin, Erşan Kartal

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (xxx) 18, Boynton (xxx) 15, Leron Harun 3, Enes Berkay (x) 7, Hosley (xxx) 17, Gagic (xx) 6, Dusan Cantekin, Marinkovic 2, Williams (xxx) 11

ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan, Yunus Emre 2, Ayres (xxx) 8, Baron (xxx) 25, Duncan (xxx) 26, Buğrahan (xx) 9, Caner, Rowland (xxx) 8, Marshall 3, Kravtsov 2, Doğan (x) 4

1.PERİYOT: 27-24

DEVRE: 38-46

3.PERİYOT: 66-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Eskişehir Basket\'e 87-79 mağlup oldu.

Karşılaşma iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken 5’inci dakika Yeşilgiresun Belediyespor’un 14-11\'lik üstünlüğüyle geçildi. Maçta üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım Gagic ile bulduğu basket ile 7-0\'lık bir seri yakaladı ve skoru 7.30\'da 21-11\'e getirdi. Periyodun sonlarına doğru iye oynayan rakip takıp 6-13\'lük seri yakalasa da ev sahibi ekip periyodu 27-24 önde tamamladı.

İkinci periyoda rakip takım iyi başladı ve Doğan’ın basketiyle 30-31 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Eskişehir Basket, 15’inci dakikayı 32-37 önde tamamladı. Farkı kapatmak isteyen ev sahibi takım atışlardan boş dönünce oyundan kopmayan Eskişehir Basket, Duncan ve Baron\'un etkili oyunuyla 19\'uncu dakikada farkı 11\'e çıkardı: 35-46.

Rakip takım soyunma odasına da 38-46 önde gitti.

Üçüncü peripot Boynton’un 6 sayısı ile başladı skor da 44-46’ya geldi. Duncan iyi oyununu 3\'lükle devam ettirdi: 46-51. Bir de top kaybı yaptırdı. 23.30\'da Wiiliams farkı bire indirdi: 50-51. 25.30\'uncu dakika karşılıklı basketlerle 55-56 ile geçildi. 26.42\'de Rashad’ın üçlüğüyle Yeşilgiresun maçta uzun biradan sonra öne geçti: 58-56. Rashad üst üste üçlüklerle farkı beşe çıkardı: 64-59. Enes ve Duncan’ın karşılıklı basketlerle üçüncü periyot 66-64 ile tamamlandı.

Son periyoda iki takım da dengeli başladı. 35\'inci dakika 72-70 ile geçildi. James Baron\'un üçlüğüne Rashad karşılık verdi (75-73). Baron’dan bir üçlük daha, 36.20\'nci dakika 75-76 ile geçildi. Son iki dakikaya 77-79 ile girildi. Baron\'dan uzaklardan bir üçlük farkı beşe çıkardı: 77-82. Son 1 dakikaya girilirken Duncan devamını getirdi: 78-85. Yüzde 50 üçlük isabetiyle oynayan Eskişehir Basket maçı da 79-87 galip tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)