Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 95-80

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Kaan Büyükçil (xxx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (xxx) 16, Boynton (xxx) 18, Buford (xxx) 14, Enes Berkay 2, Dragicevic, Williams (xxx) 14, Jefferson (xxx) 31

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright (xxx) 19, Simpson (xxx) 16, Maric 3, Burak Can, Walker (xx) 11, İlkan (xx) 12, Stojanovski (xx) 8, Robinson (x) 8, Merthan 3

1\'İNCİ PERİYOT: 21-25

DEVRE: 47-46

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 95-80 yendi. Ev sahibi ekipte Jefferson 31 sayı 8 ribauntla yıldızlaşırken kendisine Boynton 18 sayı 9 asist, Rashad 16 sayı 10 ribaunt, Buford 14 sayı 11 ribaunt, 3 blok, Williams da 14 sayıyla destek verdi. Büyükçekmece’de ise Wright 19 sayı 8 asist, Simpson 16 sayı 9 ribaunt, İlkan 12 sayı, Walker de 11 sayıyla oynadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 10-14 Büyükçekmece’nin üstünlüğüyle geçildi. Rashad ve Robinson’un karşılıklı basketleriyle son 3 dakika 14-17 ile geçildi. Jefferson farkı 2 sayıya kadar indirse de dış atışlarda Wright ile isabet bulan Büyükçekmece ilk periyodu da 21-25 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 12.19’da Buffon ile bulduğu sayıyla 28-27 öne geçti. Yeşilgiresun bu dakikada 7-2 seri yakalayınca, Büyükçekmece mola aldı. 15’inci dakika geçilirken Wright el üstünden bulduğu üçlükle takımını 32-34 öne geçirdi. Stojanovski ve İlkan ile iki üçlük daha bulan Büyükçekmece, 17’nci dakika geçilirken skoru 37-40’a taşıdı. Periyodun son saniyelerinde Walker’in kaçırdığı atışın ardından son topu kullanan Rashad bulduğu sayıyla soyunma odasına 47-46 önde girdi.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi ekip üst üste bulduğu sayılarla 23’üncü dakikaya girilirken skoru 55-48’e taşıdı. 25’inci dakikaya girilirken Jefferson ve Buford ile üst üste sayılar bulan Yeşilgiresun 13-2’lik seri ile farkı 13 sayıya çıkardı: 63-50. Son iki dakikaya girilirken Merthan üçlükle farkı 10 sayının (67-59) altına indirse de Boynton kendisine üçlükle cevap verdi: 70-59. Maçtan kopmak istemeyen Büyükçekmece son saniyelerde Walker ile sayı bulup periyodu 73-66 geride kapattı.

Son periyoda iyi başlayan ev sahibi ekip bulduğu basketlerle üstünlüğünü devam ettirdi. 33’üncü dakika geçilirken de Boynton el üstünden bulduğu 3 sayıyla farkı 14’e çıkardı: 84-70. Taraftarının desteğini arkasına alan ev sahibi ekip pota altında Jefferson ile bulduğu basketlerle son 2 dakikaya da 88-76 önde girdi. Son saniyelerde de üstünlüğünü sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor’da galibiyeti Rashad’ın smacıyla perçinledi: 95-80

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