Yeşilgiresun Belediyespor, basketbol liginden çekildiğini açıkladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nden düşen Yeşilgiresun Belediyespor, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdu.



DHA'da yer alan habere göre; Yeşilgiresun Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından yapılan açıklamada, “Süper ligde bulamadığımız sponsor desteğini bir alt ligde hiç bulamayacağımız gerçeği ortadadır. Sadece belediye ve yönetici arkadaşların katkılarıyla bu takımın Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde de devam etme imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu bu ligde federasyon tarafından sağlanan gelirler yok denecek kadar azdır. Bu olumsuz tablo karşısında, 8 yılda adeta çocuğumuz gibi büyüttüğümüz kulübümüzün Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde devam etme imkanı bulunamadığından, gelecekte kulübümüzü daha büyük borç yükü altında bırakmamak için Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu tüm alternatifleri değerlendirerek Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'ne katılmama kararı almıştır” dedi.



Başkan Aksu, ayrıca Avrupa’nın en iyi ligi olan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde tutunamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “Euroleague şampiyonu Fenerbahçe’yi oynadığı Barcelona maçından sonra Giresun’da konuk etmenin öneminin algılanamadığını düşünüyoruz. Şimdiye kadar televizyon ekranlarından izlediğimiz, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes gibi efsane takımları kendi salonumuzda izleyip, yenmenin mutluluğunu, bu şehirde yaşayan insanlara ve çocuklarımıza katacağı vizyonu anlatmakta başarılı olamadık. Giresun’un Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir marka olduğunu siyaset ve ticaretin önde gelenlerine çok defa ifade etmemize rağmen, ne yazık ki destek alamadık” dedi.



Aksu, açıklamasını, “8 yıllık süreçte sponsor olan firmalara ve katkı sağlayan Giresunlu esnaflarımıza, bu takımı ayakta tutan en büyük güç olan taraftarlarımıza, Giresun halkına ve basketbol sevdalılarına çok teşekkür ediyoruz. Türkiye basketboluna damga vuran, büyük heyecan yaşamamızı sağlayan, hepimizi gururlandıran başta yönetici arkadaşlarımıza, formasının hakkını veren, bu güzellikleri yaşamamıza vesile olan sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza, yardımcı personellerimize, bu sevdamıza gönülden ortak olan herkese ve en büyük gücümüz taraftarlarımıza ve Giresun halkına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek tamamladı.