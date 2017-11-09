Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Yeşilgiresun Belediyespor, 12 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sahasında aldığı Banvit yenilgisini unutturmak isteyen yeşil beyazlılar güçlü rakibi Anadolu Efes karşısında galibiyet arayacak. Hazırlıklarını bu doğrultuda gerçekleştiren Yeşilgiresun Belediyespor zorlu deplasmandan istediği sonucu alarak moral bulmayı amaçlıyor. Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin, ligin son üç haftasında aldıkları mağlubiyetlerin etkisinden kurtulmak için Anadolu Efes maçının kendileri açısından çok büyük bir fırsat olacağını söyledi.

TEK HEDEF GALİBİYET

Rakiplerinin gücünü bildiklerini ve saygı duyduklarını aktaran Uvalin, “Bizim de bir galibiyete ve moral bulmaya ihtiyacımız var. Anadolu Efes deplasmanında işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Fakat orada özellikle savunmadaki hatalarımızı asgariye indirerek istediğimiz galibiyeti almayı planlıyoruz. Yaptığımız antrenmanlarda dersimize çok iyi çalışarak İstanbul’a galibiyet düşüncesi içerisinde gideceğiz” dedi.

GAGİC: “SON TOPA KADAR SAVAŞACAĞIZ”

Yeşilgiresun Belediyespor’un Sırp oyuncusu Dorde Gagic de, ligde alacakları bir galibiyetin hem kendilerini hem de camiayı ateşleyeceğini söyledi. Lige üst üste iki galibiyet alarak başladıktan sonra duraklama dönemi içerisine girdiklerini belirten Gagic, “Henüz yeni kurulmuş bir takım olduğumuz için uyum sorununu tam olarak aşamadık. Maçlarda bunun dezavantajlarını yaşamıyor değiliz. Ancak iyi bir takıma sahibiz ve sadece bir galibiyete ihtiyacımız var. Üzerimizdeki maç kazanamama stresinden kurtulduktan sonra güzel günlerin bizimle olacağından şüphemiz yok. Bu nedenle Anadolu Efes maçında son topa kadar galibiyet için savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yeşilgiresun Belediyespor’un yeni transferi Darrell Williams’ın ise vize işlemlerinin tamamlandığı ve Birleşik Amerikalı pivotun Cuma günü Giresun’a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.