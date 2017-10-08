Yeşilgiresun Belediyespor - Muratbey Uşak: 64-61

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Ziya Orhon (xx), Serhat Büker (xx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Kenneth Boynton Jr (xxx) 18, James (xxx) 17, Enes Berkay (xxx) 12, Efe, Nikolov, Dordo Gagic (xxx) 8, Dusan Cantekin (x) 2, İvan Marinkovic (xxx) 7, Erkan

Muratbey Uşak: Hamilton (xxx) 10, Mutlu Akpınar (xx) 6, Şafak (x) 3, Dorsey (x) 5, Mutlu Demir, Tayfun (x) 2, Damir Markota (xxx) 10, Darnell Miles (xxx) 13, Ian Miller (xxx) 12

1.PERİYOT: 15-21

DEVRE: 27-31

3.PERİYOT: 40-42

5 FAUL: Darnell Miles (39.54) Muratbey Uşak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan maçta Yeşilgiresun Belediyespor, son periyottaki oyunuyla Muratbey Uşak’ı 64-61 yendi. Ev sahibi ekipte, Kenneth Boynton Jr 18 sayı, James 17, Enes Berkay 12 sayı atarken, Marinkovic de 8’i hücum olmak üzere 14 ribaunt 7 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Muratbey Uşak’ta ise Miles 13, Miller 12, Hamilton ve Markota 10’ar sayıyla oynadılar. Yeşilgiresun’da ilk üçlük maçın 36’ncı dakikasında gelirken iki takımda 14 top kaybı ile oynadı.

Karşılaşmanın hemen başında Muratbey Uşak 5-0 öne geçerken 4.dakikada skor 7-10’a geldi. İlk beş buçuk dakika Markota ve Darnell Miles’in üst üste attığı basketlerle 7-14 ile geçilirken 3.dakikada Yeşilgiresun Belediyespor farkı 3’e (11-14) indirdi. Ev sahibi ekipte Marinkovic 08.40’da farkı bire (15-16) indirse de Hamilton attığı üçlükle ilk periyodun skorunu belirledi: 15-21

İki takımında top kayıplarıyla başlayan ikinci periyotta ilk basket 12.dakikada Yeşilgiresun Belediyespor’da Boynton Jr’dan geldi: 17-21. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada ev sahibi ekip Enes ile bulduğu sayılarla 14.21’de farkı bire indirdi: 22-23. Ancak mola dönüşü Hamilton farkı yeniden açtı. Yeşilgiresun Muratbey Uşak’ın top kayıplarından iki kez öne geçme fırsatını kaçırınca misafir takım 17.30’u 24-29, periyodu da 27-31 önde tamamladı.

Devreden iyi dönen ev sahibi Yeşilgiresun yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi ve bulduğu 7 sayı ile maçın 22.dakikasında ilk kez Boynton Jr ile öne geçti: 34-33. Bu dakikadan sonra rakibine öne geçme şansı tanımayan Yeşilgiresun 26.30’u da 38-36 önde tamamladı. Muratbey Uşak 28.dakikaya girilirken Markota’nın attığı üçlükle skora denge (40-40) getirdi, Tayfun da serbest atışlarla takımını öne geçirdi: 40-42. Üçüncü periyotta bu skorla tamamlandı.

Final periyodunda Yeşilgiresun Belediyespor, Marinkovic’in basketiyle skora denge getirdi, James ile öne geçti: 44-42. Ev sahibi ekibin hatalarını iyi değerlendiren ve 5-0’lık seri yakalayan Uşak 32.30’da 44-47 yeniden öne geçti. 35’inci dakika 50-51 Muratbey Uşak’ın üstünlüğüyle geçilirken, basket faulü iyi değerlendiren Gagic, ev sahibi ekibi tekrar öne geçirdi: 53-51. Ev sahibi ekipte ilk üçlük 36’ncı dakikada James ile geldi: 56-53. Boynton Jr ve Enes ile iki üçlük daha bulan ev sahibi ekip son 1 dakikayı da 63-59 ile geçti. Bu dakikadan sonra iyi savunma yapan ev sahibi ekip maçı 64-61 kazanmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)