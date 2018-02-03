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Spor

Yeşilgiresun Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan: 58-82

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) SALON: 19 Eylül HAKEMLER: Mehmet Şahin, Erşan Kartal, Alper Özgök YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James (xx) 10, Boynton (xxx) 18, Leon Harun, Bynum 4, Enes Berkay 2, Dragicevic (xx) 11, Williams, Jefferson (xxx) 13 BEŞİKTAŞ

03 Şubat 2018 18:22

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Erşan Kartal, Alper Özgök
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James (xx) 10, Boynton (xxx) 18, Leon Harun, Bynum 4, Enes Berkay 2, Dragicevic (xx) 11, Williams, Jefferson (xxx) 13
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Ömer Utku, Muratcan 3, Clarck (xxx) 16, Samet (xx) 6, Erkan 3, Adams (xxx) 16, Sertaç 2, Strawberry (xx) 10, Kenan (xxx) 16, Diebler 3, Weems (x) 7
1. PERİYOT: 16-22
DEVRE: 28-37
3. PERİYOT: 42-62
5 FAUL: Dk. 32.21 Bynum (Yeşilgiresun Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan maçta Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan’a 58-82 mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte Boynton 18, Jefferson 13, Dragicevic 11, James 10 sayıyla oynarken Beşiktaş Sompo Japan’da Clark, Adams ve Kenan Sipahi 16’şar sayı, Strawberry’da 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan ilk 3 dakikayı Strawberry ve Clark’ın basketleriyle 7-0 tamamladı. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş 4.dakikayı 12-4, 5.dakikayı da 17-6 önde tamamladı. 8.dakikada Yeşilgiresun 7-0’lık seri yakalayıp (17-13) skoru eritmeye çalışsa da Beşiktaş ilk periyodu 16-22 önde bitirdi.
Beşiktaş ikinci periyoda da 4-0’lık seri (16-26) başladı. Oyunda tutunmaya çalışan ev sahibi ekip 15.20’de farkı 2 sayıya (26-28) kadar düşürse de pota altını iyi kullanan Beşiktaş Sompo Japan devreye de 28-37 önde girdi.
İkinci devre Weems’in üçlüğüyle başlayan Beşiktaş, 24.dakikada farkı 16 sayıya (28-44) kadar çıkardı. Clark ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan sayı bulan Beşiktaş, 28.dakikada farkı 20 sayıya (37-57) çıkarıp final periyoduna da 42-62 girdi.
Beşiktaş etkili oyununu son periyotta da sürdürdü. Pota altını iyi kullanan ve dış atışlarda isabet bulan Beşiktaş, son 1 dakika kala Muratcan’ın üçlüğüyle farkı 24 sayıya (58-82) çıkardı ve maçı da bu skorla tamamladı.

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