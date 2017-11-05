Yeşilgiresun Belediyespor - Banvit: 76-81

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Serhat Büker

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad Ames (xxx) 21, Kenneth Boynton (xxx) 22, Enes Berkay (xx) 13, Efe (x) 3, Nikolov, Hosley (x) 5, Gagic (x) 5, Dusan 2, Marinkovic (x) 5, Erkan

BANVİT: Thomas (xx) 6, Daiman Kulig (xx) 8, Tolga (xx) 8, Can 1, Metehan, Gasper Vidmar (xxx) 16, Andy Rautins (x) 6, Rıdvan, Tony Taylor (xxx) 16, Angelo Caloiaro (xxx) 20

5 FAUL ALAN: Dk. 38.31 Gagic ve Dk. 39.51 Marinkovic (Yeşilgiresun Belediyespor)

1\'İNCİ PERİYOT: 25-19

İLK YARI: 44-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Giresun’da oynanan maçta Banvit, Yeşilgiresun Belediyespor\'u 81-76 yendi. Banvit’te Angelo Caloira 20 sayı 6 ribaunt, Gasper Vidmar ve Tony Taylor 16’şar sayıyla galibeyete katkıda bulundu. Yeşilgiresun’da Rashad James 21 sayı 7 ribaunt, Kenneth 22 sayı 6 asistle, Enes Berkay ise 13 sayıyla oynadı.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı ancak pota altını iyi kullanan Banvit ilk 5 dakikayı 11-14 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan Yeşilgiresun Belediyespor, önce Efe ile beraberliği sağladı (14-14), daha sonra ise Rashad’ın üçlüğüyle öne geçti: 17-14. Oyunda üstünlüğünü devam ettiren Yeşilgiresun, çeyreği de 25-19 önde tamamladı.

Yeşilgiresun Belediyespor etkili oyununun bu çeyrekte de sürdürdü ve ilk iki buçuk dakika geçilirken Enes Berkay\'ın 3 sayısı ile skor 31-24\'e geldi. Vidmar ile üst üste sayılar bulan Banvit, skoru eritmeyi başaramadı. Ev sahibi ekip son dakikalarda üstünlüğü yeniden sağladı. Boynton ile 4 sayı bulan Yeşilgiresun Belediyespor ilk kez farkı çift haneli (44-33) sayılara çıkardı, devreyi de 44-35 önde tamamladı.

İkinci devreye iyi başlayan Banvit, yakaladığı 11-2’lik seriyle skoru 46-46’ya getirdi. Bu dakikalarda Vidmar’ın hem hücumda hem de savunmadaki performansı, Taylor ve Angelo’nun basketleri Banvit’in öne geçmesini sağladı. 27.27’de de Taylor’un basketi ile fark 10 sayıya çıktı. Oyunda dengeyi sağlamak adına girdiği hücumlardan boş dönmeyen ve rakibini hataya zorlayan Yeşilgiresun, son 1 saniyeye 8-0’lık seri ile girdi ve periyodu da iki sayı farkla 57-59 geride tamamladı.

Son periyoda iki takım da top kayıplarıyla başladı. Banvit’ten Angelo ve Yeşilgiresun’dan Kenneth Boynton’un karşılıkla basketleriyle 33.26’da fark bire indi: 63-64. 34’üncü dakika geçilirken Rashad’ın üçlüğüyle skor önce 66-66’ya Kenneth’in basketiyle de Yeşilgiresun 76-75 öne geçti. Yeşilgiresun’da Gagic ve Marinkovic’in 5 faulle oyun dışı kalmasının ardından üstünlüğü Banvit’e kaptırdı. Damian Kulig smaçla maçın skorunu belirledi: 76-81.

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