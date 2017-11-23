Yeşil'e dair her şey Flower Show Fuarı'nda

İSTANBUL,(DHA) - AVRASYA\'NIN en etkin ve verimli bitki ve peyzaj fuarı Eurasia Plant Fair/Flower Show 9\'uncu Uluslararası İstanbul Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayicileri İhtisas Fuarı TÜYAP\'ta kapılarını açtı. Açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın gerçekleştirdiği fuara ilk günden yoğun ilgi gösterildi.

CYF Fuarcılık tarafından ve Süsbir (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği), OAIB (Orta Anadolu İhracatçılar Birliği), İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası ve diğer yerel üretici birliklerin desteği düzenlenen Flower Show İstanbul’da, peyzaj çalışmalarında kullanılan tüm malzeme ve ekipmanlar ile “Yeşil” endüstrisinin tüm bileşenlerini bir araya geldi. 23 Kasım Perşembe günü Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açan Avrasya’nın en büyük Bitki ve Peyzaj Fuarı “Flower Show İstanbul”a başta yerli üreticiler olmak üzere, Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya’nın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 300’den fazla firma katıldı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü, SMS Marmara, Serapark, Natural Peyzaj, Has Çiçekçilik, Büyük Çamlıca Fidanlık gibi öncde gelen katılımcı firmaların yer aldığı fuar, ilk günden binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin iştiraki şirketlerinden olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bu yıl fuarda “Hayatın merkezi doğadır.” teması ile yerini aldı. “Daha yaşanabilir bir Dünya için daha yeşil bir dünyaya katkıda bulunalım” ana fikri ile yola çıkan kurum, ziyaretçilere stant alanı içinde tamamen ses ve ışık efektleri ile oluşturulmuş sanal bir orman gezinme imkanı sundu. Sektöre yin veren lokomotif şirket olarak İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin fuarda yerini aldığını kaydeden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır, şunları söyledi:

“Yerli ve milli ürün üretme konusunda teşvik edici sosyal projelerimiz bulunuyor. İlgili en önemli alım garantili mevsimsel çiçek, gül ve lale çiçek yetiştiriciliği. Üreticilere alım garantili bir iş modeli sunarak yerli ürünlerin üretilmesine katkı sağlıyoruz. Bu bitkileri İstanbul genelinde uyguladığımız peyzaj alanlarında kullanıyoruz. Bir diğer önemli projemizse yerli ve milli gül oluşturup bunu da ekonomiye kazandırmak. 2018 yılı içerisinde 5 adet yerli ve milli gül üreterek ekonomiye kazandırarak ihraç etmek istiyoruz. 2023’te yerli gül sayısının çeşidini 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

İLGİ ÇEKEN BİTKİLERE YOĞUN İLGİ

Fuarda yer alan bitkilerden bazıları ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bitkilerin içindeki özsuyu çekilerek, yerine enjekte edilen sıvı sayesinde bitki ya da ağaç hiç bozulmadan ve mevcut formunu koruyarak tam 10 yıl canlı kalan bitkiler hakkında bilgi veren Burcu Akın, “Bu bitkiler 23 tane beşeri ve ilaç endüstrisinde kullanılan özformülasyonlu sıvımızın bitki köklerine enekte edilmesiyle oluşuyor. Böylece bitki kendini bu sıvı ile muhafaza ediyor. hiçbir bakıma ihtiyacı olmadan iç mekanlarda, otellerde, restoranlarda, kafelerde havalimanlarında, metrolarda, izbanlarda ve sosyal alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Fuarın en ilgi çeken ağaçlarında bir tanesi de 400 yaşındaki zeytin ağacı oldu. İtalya’dan TIR ile getirilen ve değeri yaklaşık 25 bin TL olan zeytin ağacının taliplileri ise koleksiyonerler oldu. Boyu 8 metreye ulaşan manolya ağacı da fuarın bir diğer dikkat çeken ağacı oldu. Gövde kalınlığı 80 santimetre olan manolya ağacının değeri ise 36 bin TL olarak öngörüldü.

FUARA 20 ÜLKEDEN 300’ÜN ÜZERİNDE FİRMA KATILDI

Mumya bitkilerden, son model teknolojiyle yetiştirilen çiçeklere, boyu 8 metreye ulaşan devasa ağaçlardan geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ağaçlara envayi çeşit bitkinin yer aldığı fuar, yoğun ilgiyle karşılandı. Görücüye çıkan ağaçlara gösterilen ilgi fuara katılan firma sahiplerini de memnun etti. İlk günden yüz binlerce kişinin ziyaret etmeye başladığı fuara 20 farklı ülkeden 300’ün üzerinde firma katıldı. Bitki ve ilgili sektörlerin temsilcilerinin uluslararası iş bağlantıları kurabilme, mevcut bağlantıları güçlendirebilme, yeni pazarlara ulaşabilme imkânları bulduğu ticaret platformunda, her iklim koşulu ve toprak yapısına uygun yüzlerce çeşit bitki ve bitki üretiminde kullanılan ürünlerin yanı sıra, peyzaj uygulamaları, uygulama esnasında ve sonrasında kullanılan materyallerin standı da yer aldı.

23-25 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuarı 15 binin üzerinde katılımcının ziyaret etmesi bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)